Пики заболеваемости COVID-19 на Киевщине ожидают в конце апреля и с 3 по 8 мая

В КГГА напомнили, что посещать кладбища в области запрещено, даже в поминальные дни.

Исполняющий обязанности главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин заявил, что новые пики заболеваемости COVID-19 ожидаются на конец апреля и с 3 по 8 мая.

Читайте такжеУкраина занимает первое место по заболеваемости медиков COVID-19Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Есть продолжать соблюдать правила строгого карантина. Несмотря на общее сознание людей в минувшие выходные правоохранители иногда фиксировали нарушения правил карантина, из-за чего украинские ученые ожидают новых пиков заболеваемости ориентировочно на конец апреля и с 3 по 8 мая», - заявил он.

«Учитывая существующую опасность и после обсуждения с религиозными организациями, в области в настоящее время запрещено посещение кладбищ за исключением непосредственно захоронений», - добавил Володин.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 24 апреля зарегистрировано 7 тысяч 647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

В Киевской области по состоянию на утро 24 апреля 2020 года подтверждено 505 случаев заболевания COVID-19, среди них за последние сутки - 54 новых случая коронавирусной болезни.