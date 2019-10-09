Пьяный рентгенолог на Ривненщине спутал голову и ноги маленького пациента (видео)

Мать мальчика считает, что лаборант в таком состоянии мог просто покалечить ребенка.

На Ривненщине нетрезвый рентгенолог шокировал мать 7-летнего мальчика, у которого медики подозревали черепно-мозговую травму.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что лаборант взялся делать мальчику рентген ноги вместо головы. Возмущенная женщина забрала ребенка от медика. «Он мне мог просто покалечить ребенка – и все. Он его ставил и так шатался. Он мог упасть на ребенка», – считает она.

Руководитель рентген-лаборанта Николай Герасимчук признает, что что-то могло случиться. «Слышал, что немножко был неадекватен», – сказал он.

Самого лаборанта журналисты на работе не застали – он работает ургентно, то есть приезжает по первому вызову. Так было и в день, когда в больницу доставили мальчика.

Заместитель главного врача Радивиловской районной больницы Оксана Бадиляка подчиненного не осуждает. «Это очень хороший наш работник, который выполняет работу удовлетворительно, хорошо несет свою службу», – отметила она.

По ее словам, за 25 лет ни одного замечания к лаборанту не было, но сейчас начали расследование. Накажут ли и как – пока не говорят.

Как ранее сообщал УНИАН, в Винницкой области дети выловили человеческую руку, которую в воду выбросили родственники больного после ампутации.