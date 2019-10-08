В Винницкой области дети выловили человеческую руку, которую в воду выбросили родственники больной после ампутации

Медики отдали ампутированную конечность родственникам.

В Ладыжине Винницкой области 5 октября дети выловили из вод Южного Буга отрезанную руку.

Об этом пишет Ладыжин NEWS со ссылкой на информацию местных правоохранителей.

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Часть человеческого тела находилась в пластиковом пакете. Об инциденте ребята проинформировали полицию.

По предварительной информации правоохранителей, отрезанная рука принадлежала местной жительнице. После ампутации 16 сентября руку отдали родственникам пациентки, поскольку крематория в городе нет.

Руку родственники выбросили в реку.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 октября, в Киеве недалеко от улицы Привокзальной, на территории Дарницкого железнодорожного депо, обнаружили труп женщины. Обезглавленное тело лежало на рельсах.