В Винницкой области дети выловили человеческую руку, которую в воду выбросили родственники больной после ампутации
14:40, 08 октября 2019Происшествия
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Медики отдали ампутированную конечность родственникам.
Дети нашли руку в пластиковом пакете / УНИАН
В Ладыжине Винницкой области 5 октября дети выловили из вод Южного Буга отрезанную руку.
Об этом пишет Ладыжин NEWS со ссылкой на информацию местных правоохранителей.
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Часть человеческого тела находилась в пластиковом пакете. Об инциденте ребята проинформировали полицию.
По предварительной информации правоохранителей, отрезанная рука принадлежала местной жительнице. После ампутации 16 сентября руку отдали родственникам пациентки, поскольку крематория в городе нет.
Руку родственники выбросили в реку.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 октября, в Киеве недалеко от улицы Привокзальной, на территории Дарницкого железнодорожного депо, обнаружили труп женщины. Обезглавленное тело лежало на рельсах.
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