Команда трудится над эпизодом в университете Восточного Колорадо из игры.

В Сети появилась новая порция фотографий и роликов со съемок экранизации The Last of Us. Их выложили люди, которые смогли увидеть процесс создания картины.

Кадры первого видео демонстрируют, как Джоэл с Элли ездят на лошади в пределах небольшой области. А во втором ролике присутствует боевая сцена со сражением. В ней Джоэл прижал врага к дереву, после чего схватил его и принялся душить.

Недавно съемочная команда базировалась в канадском городе Канмор. Там она трудилась над эпизодами, в которых демонстрировалось поселение Джексон. Для продолжения работ пришлось сменить дислокацию. Сцены в университете Восточного Колорадо решили снимать на территории города Калгари. Подходящими декорациями послужили два местные учебные заведения. Первое — это технологический институт Южной Альбертины, а второе — университет Маунт-Ройал.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, превращающего людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой обнаружился иммунитет к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполняют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона сериала $200 миллионов.

Автор: Назар Степорук