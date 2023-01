Создатели вряд ли рассчитывали на такую внимательность зрителей.

Сериал The Last of Us привлек миллионы зрителей и уже успел обзавестись верными фанатами, которые внимательно просматривают эпизоды и обращают внимание на детали. Благодаря этому энтузиасты сумели заранее узнать о способе распространения вируса в шоу. А теперь они нашли логическую нестыковку в истории. Но стоит учитывать, что далее в материале будут весомые спойлеры к сюжету.

На небольшую дыру в повествовании обратил внимание посетитель форума Reddit под псевдонимом MadeOnLeapday. Во втором эпизоде создатели немного изменили повествование. Тесс погибает не от солдат FEDRA, а во время взрыва, с помощью которого она убила толпу зараженных и позволила Джоэлу с Элли скрыться.

Героиня решила пожертвовать собой, так как заразилась кордицепсом во время стычки с врагами. И вот тут возникает нестыковка. В первой серии зрителям мельком демонстрировали плакат, на котором было написано время до трансформации при поражении вирусом разных частей тела. Тесс укусили в шею и, согласно этой информации, она должна была превратиться через 5-15 минут. Однако героиня успела пробраться еще через несколько зданий, спуститься к Капитолию и сохранить рассудок вплоть до момента гибели. Даже в самой сериале прошло более 15 минут хронометража.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

