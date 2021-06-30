Sony объявила бесплатную подборку игр, которые достанутся подписчикам PS Plus в июле. В список вошел шутер Call of Duty Black Ops 4, аркадный симулятор реслинга WWE 2K Battlegrounds и приключенческий стелс-экшен Plague Tale: Innocence.
Получить все три игры подписчики смогут с 7 июля, сообщила компания в аккаунте PlayStation в Твиттере.
Подборка игр для подписчиков PS Plus в июле
Подробней про Plague Tale: Innocence
- A Plague Tale: Innocence — это игра в жанре приключенческого стелс-экшена, события которой разворачиваются в средневековой Франции. По сюжету в стране идет война, и бушует эпидемия чумы. Главные герои, 15-летняя Амиция и ее младший брат Гуго пытаются скрыться от инквизиции. Однако на их пути не только солдаты церкви, но и полчища чумных крыс.
- На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 83 балла от критиков и 8,4 от игроков.
A Plague Tale: Innocence по подписке PS Plus получат только владельцы PS5.
Что такое WWE 2K Battlegrounds
- Аркадный симулятор реслинга с гиперболизированными приемами и экзотическими аренами даст возможность сыграть за одного из 70 легендарных бойцов WWE, среди которых Джона Сина и Дуэйн "Скала" Джонсон.
- Помимо зрелищных схваток в нескольких режимах, включая мультиплеер, пользователям доступна сюжетная кампания с приключениями семи начинающих бойцов. В режиме одиночной игры можно разблокировать новые арены.
Коротко о Call of Duty Black Ops 4
- Call of Duty Black Ops 4 – первая в истории серии Black Ops игра без сюжетной кампании. Пользователям доступен только мультиплеер и несколько кооперативных режимов.
- Игра вышла в 2018 году, получив 83 балла на агрегаторе Metacritic.
До 7 июля подписчики могут забрать предыдущую подборку месяца: переиздание Virtua Fighter 5, космический симулятор Star Wars: Squadrons и кооперативный экшен Operation: Tango (только для владельцев PS5).