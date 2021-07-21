Акция со скидками на свежие игры и хиты последних лет продлится до 19 августа.

В PS Store стартовала крупная летняя распродажа со скидками на лучшие хиты последних лет и громкие новинки, включая эксклюзивы для PS5. Она пройдет с 21 июля по 19 августа. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Лучшие предложения с летней распродажи в PS Store:

FIFA 21 (PS4 and PS5) 461 грн (скидка 79%);

Metro Exodus – 299 грн (скидка 75%);

Dirt 5 – 599 грн (скидка 70%);

The Outer Worlds – 593 грн (скидка 67%);

Тройной комплект EA (Star Wars: Squadrons + Jedi: Fallen Order + Battlefront II) – 944 грн (скидка 65%);

Hunt: Showdown – 539 грн (скидка 55%);

Call of Duty: Black Ops Cold War – 999 грн (скидка 50%);

Immortals Fenyx Rising – 949 грн (скидка 50%);

Disco Elysium (The Final Cut) – 583 грн (скидка 40%);

Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 грн (скидка 40%);

Marvel's Avengers – 899 грн (скидка 40%);

The Sinking City (PS5) – 1189 грн (скидка 30%);

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 and PS5) – 1274 грн (скидка 25%);

Demon's Souls – 1724 грн (скидка 25%);

Sekiro: Shadows Die Twice – 1299 грн (скидка 25%).

В летнюю распродажу попало также множество новинок, которые вышли в этом году. Выбрали некоторые из них:

Outriders – 1299 грн (скидка 35%);

Oddworld: Soulstorm – 1049 грн (скидка 30%);

Returnal – 1724 грн (скидка 25%);

Maquette – 441 грн (скидка 25%);

Mass Effect Legendary Edition – 1715 грн (скидка 22%).

Страница акции еще не появилась в PS Store, однако сами игры уже можно получить по скидкам. С полным списком всех предложений распродажи можно ознакомиться на форуме Resetera.

Напомним, в июле владельцы консолей PlayStation, оформившие подписку на сервис PS Plus могут получить бесплатно шутер Call of Duty Black Ops 4, приключенческий стелс-экшен Plague Tale: Innocence и аркадный симулятор реслинга WWE 2K Battlegrounds.

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Автор: Сергей Коршунов