The Outer Worlds / фото Obsidian Entertainment

В PS Store стартовала крупная летняя распродажа со скидками на лучшие хиты последних лет и громкие новинки, включая эксклюзивы для PS5. Она пройдет с 21 июля по 19 августа. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Лучшие предложения с летней распродажи в PS Store:

  • FIFA 21 (PS4 and PS5) 461 грн (скидка 79%);
  • Metro Exodus – 299 грн (скидка 75%);
  • Dirt 5 – 599 грн (скидка 70%);
  • The Outer Worlds – 593 грн (скидка 67%);
  • Тройной комплект EA (Star Wars: Squadrons + Jedi: Fallen Order + Battlefront II) – 944 грн (скидка 65%);
  • Hunt: Showdown – 539 грн (скидка 55%);
  • Call of Duty: Black Ops Cold War – 999 грн (скидка 50%);
  • Immortals Fenyx Rising – 949 грн (скидка 50%);
  • Disco Elysium (The Final Cut) – 583 грн (скидка 40%);
  • Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 грн (скидка 40%);
  • Marvel's Avengers – 899 грн (скидка 40%);
  • The Sinking City (PS5) – 1189 грн (скидка 30%);
  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 and PS5) – 1274 грн (скидка 25%);
  • Demon's Souls – 1724 грн (скидка 25%);
  • Sekiro: Shadows Die Twice – 1299 грн (скидка 25%).

В летнюю распродажу попало также множество новинок, которые вышли в этом году. Выбрали некоторые из них:

  • Outriders – 1299 грн (скидка 35%);
  • Oddworld: Soulstorm – 1049 грн (скидка 30%);
  • Returnal – 1724 грн (скидка 25%);
  • Maquette – 441 грн (скидка 25%);
  • Mass Effect Legendary Edition – 1715 грн (скидка 22%).

Страница акции еще не появилась в PS Store, однако сами игры уже можно получить по скидкам. С полным списком всех предложений распродажи можно ознакомиться на форуме Resetera.

Напомним, в июле владельцы консолей PlayStation, оформившие подписку на сервис PS Plus могут получить бесплатно шутер Call of Duty Black Ops 4, приключенческий стелс-экшен Plague Tale: Innocence и аркадный симулятор реслинга WWE 2K Battlegrounds.

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Автор: Сергей Коршунов