В PS Store стартовала крупная летняя распродажа со скидками на лучшие хиты последних лет и громкие новинки, включая эксклюзивы для PS5. Она пройдет с 21 июля по 19 августа. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Лучшие предложения с летней распродажи в PS Store:
- FIFA 21 (PS4 and PS5) 461 грн (скидка 79%);
- Metro Exodus – 299 грн (скидка 75%);
- Dirt 5 – 599 грн (скидка 70%);
- The Outer Worlds – 593 грн (скидка 67%);
- Тройной комплект EA (Star Wars: Squadrons + Jedi: Fallen Order + Battlefront II) – 944 грн (скидка 65%);
- Hunt: Showdown – 539 грн (скидка 55%);
- Call of Duty: Black Ops Cold War – 999 грн (скидка 50%);
- Immortals Fenyx Rising – 949 грн (скидка 50%);
- Disco Elysium (The Final Cut) – 583 грн (скидка 40%);
- Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 грн (скидка 40%);
- Marvel's Avengers – 899 грн (скидка 40%);
- The Sinking City (PS5) – 1189 грн (скидка 30%);
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 and PS5) – 1274 грн (скидка 25%);
- Demon's Souls – 1724 грн (скидка 25%);
- Sekiro: Shadows Die Twice – 1299 грн (скидка 25%).
В летнюю распродажу попало также множество новинок, которые вышли в этом году. Выбрали некоторые из них:
- Outriders – 1299 грн (скидка 35%);
- Oddworld: Soulstorm – 1049 грн (скидка 30%);
- Returnal – 1724 грн (скидка 25%);
- Maquette – 441 грн (скидка 25%);
- Mass Effect Legendary Edition – 1715 грн (скидка 22%).
Страница акции еще не появилась в PS Store, однако сами игры уже можно получить по скидкам. С полным списком всех предложений распродажи можно ознакомиться на форуме Resetera.
Напомним, в июле владельцы консолей PlayStation, оформившие подписку на сервис PS Plus могут получить бесплатно шутер Call of Duty Black Ops 4, приключенческий стелс-экшен Plague Tale: Innocence и аркадный симулятор реслинга WWE 2K Battlegrounds.