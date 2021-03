Сниженные цены на игры продержатся до 29 апреля.

Сегодня, 31 марта, в PlayStation Store стартовала "Весенняя распродажа". Цены были снижены как на мировые хиты, так и на свежие эксклюзивы Sony. Максимальный размер скидки составил 80%. УНИАН сделал подборку самых интересны предложений.

Скидки на эксклюзивы Sony:

The Last of Us Part II – 816 грн (скидка 57%);

Bloodborne: GOTY Edition – 451 грн (скидка 57%);

Uncharted 4: A Thief's End – 324 грн (скидка 50%);

Gran Turismo Sport – 274 грн (скидка 50%);

God of War III – 324 грн (скидка 50%);

The Last of Us Remastered – 324 грн (скидка 50%);

Dreams – 524 грн (скидка 50%);

Ghost of Tsushima – 1139 грн (скидка 43%).

Скидки на другие известные игры на весенней распродаже в PS Store:

Ведьмак 3: Дикая Охота (GOTY Edition) – 269 грн (скидка 80%);

Ark: Survival Evolved – 329 грн (скидка 80%);

Dark Souls III – 374 грн (скидка 75%);

Mortal Kombat XL – 449 грн (скидка 70%);

Metro Exodus – 359 грн (скидка 70%);

Unravel Two – 194 грн (скидка 70%);

Resident Evil 3 – 593 грн (скидка 67%);

The Elder Scrolls Online: Greymoor – 593 грн (скидка 67%);

The Outer Worlds – 719 грн (скидка 60%);

Doom Eternal – 799 грн (скидка 60%);

Resident Evil 2 – 476 грн (скидка 60%);

Grand Theft Auto V – 503 грн (скидка 58%);

Red Dead Redemption 2 – 849 грн (скидка 50%);

Terraria – 309 грн (скидка 50%);

Doom – 324 грн (скидка 50%);

Control Ultimate Edition – 839 грн (скидка 40%).

С полным списком всех игр и комплектов можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 29 апреля.

Напомним, что в апреле все владельцы консолей PS4 и PS5 могут получить 10 игр бесплатно, включая адвенчуру Subnautica, головоломку The Witness и полное издание постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn. Подписка PS Plus для этого не потребуется.

Автор: Сергей Коршунов