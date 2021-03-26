Получить игры бесплатно можно на PS4 или PS5 / фото playstation.com

Сегодня, 26 марта, Sony запустила масштабную бесплатную раздачу игр в рамках инициативы PlayAtHome. Владельцы консолей PlayStation без всяких условий могут забрать сразу 9 разнообразных игр.

Получить бесплатную подборку можно на специальной странице в PS Store:

  1. ABZU – это красочное приключение в подводном мире от создателей Journey.
  2. Enter the Gungeon – игра в жанре roguelike про группу неудачников, которые исследуют процедурно генерируемые подземелья, сражаются с врагами и ищут сокровища.
  3. Subnautica – приключенческая игра, в которой геймерам предстоит выживать в океане среди множества враждебных существ.
  4. The Witness – головоломка, погружающая игрока в открытый мир с более чем пятью сотнями загадок и десятками локаций.
  5. Astro Bot Rescue Mission – один из лучших платформеров для шлемов PlayStation VR. Играть предстоит за робота Астро, который должен найти и спасти свою команду.
  6. Moss – динамичная приключенческая игра с элементами головоломки для виртуальной реальности.
  7. Rez Infinite – ритм-игра в мире звуков, образов и перестрелок. Можно играть, в том числе и в шлеме виртуальной реальности.
  8. Paper Beast – игра, в которой пользователи будут путешествовать по бумажному миру.
  9. Thumper – ритм-экшен про космического жука.

Раздача в PS Store продлится до 23 апреля. А уже 20 апреля всем владельцам PS4 и PS5 подарят полное издание постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn.

Horizon Zero Dawn / фото Guerrilla Games

Напомним, что до конца марта в рамках акции PlayAtHome пользователи могут забрать бесплатно платформер Ratchet & Clank (2016). А подписчикам сервиса PlayStation Plus доступны следующие игры:

  • Farpoint;
  • Final Fantasy VII Remake;
  • Remnant from the Ashes;
  • Maquette (только для PS5);
  • Destruction AllStars (только для PS5).

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Автор: Сергей Коршунов