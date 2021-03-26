Получить Subnautica, The Witness и другие тайтлы можно с 26 марта по 23 апреля.

Сегодня, 26 марта, Sony запустила масштабную бесплатную раздачу игр в рамках инициативы PlayAtHome. Владельцы консолей PlayStation без всяких условий могут забрать сразу 9 разнообразных игр.

Получить бесплатную подборку можно на специальной странице в PS Store:

ABZU – это красочное приключение в подводном мире от создателей Journey. Enter the Gungeon – игра в жанре roguelike про группу неудачников, которые исследуют процедурно генерируемые подземелья, сражаются с врагами и ищут сокровища. Subnautica – приключенческая игра, в которой геймерам предстоит выживать в океане среди множества враждебных существ. The Witness – головоломка, погружающая игрока в открытый мир с более чем пятью сотнями загадок и десятками локаций. Astro Bot Rescue Mission – один из лучших платформеров для шлемов PlayStation VR. Играть предстоит за робота Астро, который должен найти и спасти свою команду. Moss – динамичная приключенческая игра с элементами головоломки для виртуальной реальности. Rez Infinite – ритм-игра в мире звуков, образов и перестрелок. Можно играть, в том числе и в шлеме виртуальной реальности. Paper Beast – игра, в которой пользователи будут путешествовать по бумажному миру. Thumper – ритм-экшен про космического жука.

Раздача в PS Store продлится до 23 апреля. А уже 20 апреля всем владельцам PS4 и PS5 подарят полное издание постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn.

Напомним, что до конца марта в рамках акции PlayAtHome пользователи могут забрать бесплатно платформер Ratchet & Clank (2016). А подписчикам сервиса PlayStation Plus доступны следующие игры:

Farpoint;

Final Fantasy VII Remake;

Remnant from the Ashes;

Maquette (только для PS5);

Destruction AllStars (только для PS5).

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Автор: Сергей Коршунов