Получить игры бесплатно можно на PS4 или PS5 / фото playstation.com
Сегодня, 26 марта, Sony запустила масштабную бесплатную раздачу игр в рамках инициативы PlayAtHome. Владельцы консолей PlayStation без всяких условий могут забрать сразу 9 разнообразных игр.
Получить бесплатную подборку можно на специальной странице в PS Store:
- ABZU – это красочное приключение в подводном мире от создателей Journey.
- Enter the Gungeon – игра в жанре roguelike про группу неудачников, которые исследуют процедурно генерируемые подземелья, сражаются с врагами и ищут сокровища.
- Subnautica – приключенческая игра, в которой геймерам предстоит выживать в океане среди множества враждебных существ.
- The Witness – головоломка, погружающая игрока в открытый мир с более чем пятью сотнями загадок и десятками локаций.
- Astro Bot Rescue Mission – один из лучших платформеров для шлемов PlayStation VR. Играть предстоит за робота Астро, который должен найти и спасти свою команду.
- Moss – динамичная приключенческая игра с элементами головоломки для виртуальной реальности.
- Rez Infinite – ритм-игра в мире звуков, образов и перестрелок. Можно играть, в том числе и в шлеме виртуальной реальности.
- Paper Beast – игра, в которой пользователи будут путешествовать по бумажному миру.
- Thumper – ритм-экшен про космического жука.
Раздача в PS Store продлится до 23 апреля. А уже 20 апреля всем владельцам PS4 и PS5 подарят полное издание постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn.
Horizon Zero Dawn / фото Guerrilla Games
Напомним, что до конца марта в рамках акции PlayAtHome пользователи могут забрать бесплатно платформер Ratchet & Clank (2016). А подписчикам сервиса PlayStation Plus доступны следующие игры:
- Farpoint;
- Final Fantasy VII Remake;
- Remnant from the Ashes;
- Maquette (только для PS5);
- Destruction AllStars (только для PS5).