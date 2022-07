Акция продлится до 21 июля.

Sony продолжает радовать скидками на игры владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5. Компания организовала очередную распродажу в своем сервисе цифровой дистрибуции PS Store. Акция называется "Июльские предложения", а продлится она до 21 июля, 01:59 по киевскому времени.

Скидки в рамках распродажи достигают 70 %. Среди товаров, которые утратили в цене, есть как хиты прошлых лет, так и новинки последних месяцев.

В первую категорию можно отнести Marvel's Spider-Man, Resident Evil Village, Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy, ремейк Resident Evil 2, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и другие. А во вторую — Rugby 22 и Vampire: The Masquerade — Swansong.

Лучшие предложения на распродаже

The Sinking City — 299 гривен;

Persona 5 Royal Ultimate Edition — 909 гривен;

Disciples: Liberation Digital Deluxe Edition — 1259 гривен;

MediEvil Digital Deluxe Edition — 599 гривен;

Desperados III — 524 гривны;

Tales of Arise Deluxe Edition — 1439 гривен;

Prey — 474 гривны;

Lost Judgment: Digital Deluxe — 999 гривен;

Vampire: The Masquerade — Swansong — 899 гривен;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 599 гривен;

Rugby 22 — 749 гривен;

ремейк Resident Evil 3 — 479 гривен;

Resident Evil Village — 759 гривен;

Deathloop — 799 гривен;

ремейк Resident Evil 2 — 479 гривен;

Need for Speed Heat — 439 гривен;

The Dark Pictures Anthology: Little Hope — 379 гривен;

Marvel's Spider-Man — 479 гривен;

Marvel's Guardians of the Galaxy — 999 гривен.

