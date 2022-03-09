Теперь граждане РФ точно могут забыть об играх.

В последние дни игровые компании активно уходят с российского рынка. Например, недавно студия GSC Game World перестала продавать свои проекты в РФ. А теперь аналогичный шаг предприняла Sony. Японский платформодержатель заявил, что прекратил поставки своей продукции в Россию и закрыл PS Store на территории страны-агрессора. Здесь можно сказать только одно: браво, Sony.

Для компании это был тяжелый шаг. На российском консольном рынке она удерживала лидирующие позиции. Вот почему платформодержатель долго тянул с официальным заявлением. Но в результате Sony приняла правильное решение. Теперь россияне не смогут купить PlayStation 4, PlayStation 5 и аксессуары для консолей.

О высококлассных эксклюзивах от внутренних студий компании граждане РФ тоже могут забыть. Физические копии больше не будут поставляться в страну. Но самое главное, что для россиян закрыли сервис PlayStation Store, где продавались цифровые версии игр. Теперь все, что остается гражданам РФ – это личная библиотека. Ее нельзя заблокировать, так как это уже купленные продукты.

Отдельно стоит упомянуть о пожертвовании Sony. Компания отправила $2 миллиона Верховному комиссару ООН по делам беженцев и благотворительной организации Save the Children.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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