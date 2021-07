Каждая серия будет длиться около часа, а в съемках примут участие пять режиссеров.

Первый сезон сериала по мотивам игры The Last of Us, съемки которого стартовали на этой неделе, будет состоять из 10 эпизодов. Каждая серия будет длиться около часа.

Об этом в подкасте Scriptnotes рассказал сценарист грядущей экранизации Крейг Мейзин, известный по сериалу "Чернобыль" от HBO, передает издание GamesRadar.

Мейзин также подтвердил, что отдельные эпизоды шоу будут снимать режиссеры Кантемир Балагов, Али Аббаси и Ясмила Жбанич. Позже он сообщит имена еще двух постановщиков, которые поработают над сериалом.

Напомним, что съемки сериала начались 5 июля этого года, а закончатся 8 июня 2022-го. В производстве экранизации принимает участие и один из ключевых разработчиков игры – руководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Сериал The Last of Us – актеры и сюжет

Главные роли в экранизации The Last of Us достались звездам сериала "Игра престолов" – Педро Паскалю и Белле Рамзи. Они воплотят на экране Джоэла и Элли.

Сериал расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс однобокий, превращающего людей в зомби.

В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл. 20 лет назад в начале эпидемии он потерял свою дочь, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и опасного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.

Автор: Сергей Коршунов