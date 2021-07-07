Первый сезон сериала по мотивам игры The Last of Us, съемки которого стартовали на этой неделе, будет состоять из 10 эпизодов. Каждая серия будет длиться около часа.
Об этом в подкасте Scriptnotes рассказал сценарист грядущей экранизации Крейг Мейзин, известный по сериалу "Чернобыль" от HBO, передает издание GamesRadar.
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Мейзин также подтвердил, что отдельные эпизоды шоу будут снимать режиссеры Кантемир Балагов, Али Аббаси и Ясмила Жбанич. Позже он сообщит имена еще двух постановщиков, которые поработают над сериалом.
Напомним, что съемки сериала начались 5 июля этого года, а закончатся 8 июня 2022-го. В производстве экранизации принимает участие и один из ключевых разработчиков игры – руководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн.
Сериал The Last of Us – актеры и сюжет
- Главные роли в экранизации The Last of Us достались звездам сериала "Игра престолов" – Педро Паскалю и Белле Рамзи. Они воплотят на экране Джоэла и Элли.
- Сериал расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс однобокий, превращающего людей в зомби.
- В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл. 20 лет назад в начале эпидемии он потерял свою дочь, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и опасного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.