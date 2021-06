Производство экранизации постапокалиптической драмы со звездами "Игры престолов" на главных ролях продлится почти год.

Режиссер Кантемир Балагов, который отвечает за постановку пилотного эпизода сериала от HBO по мотивам игры The Last of Us, поделился снимком с актером Педро Паскалем. Звезда "Игры престолов" исполнит в предстоящей экранизации одну из главных ролей – контрабандиста Джоэла.

Снимком за несколько дней до начала производства Балагов поделился в Instagram.

Вторую титульную роль – девочку Элли сыграет еще одна звезда "Игры престолов" – актриса Белла Рамзи, известная по образу Лианны Мормонт.

Дебютный сезон экранизации The Last of Us охватит все события первой части игры, однако без изменений не обойдется. Съемочный процесс стартует уже 5 июля и продлится 11 месяцев – до 8 июня 2022 года. Над шоу также работают Крейг Мейзин и Йохан Ренк, создавшие сериал "Чернобыль", и автор самой игры – Нил Дракманн из студии Naughty Dog.

Про сюжет сериала The Last of Us

Предстоящее шоу от HBO основано на одноименной игре от студии Naughty Dog. Оно расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс однобокий, превращающего людей в зомби.

В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл. 20 лет назад в начале эпидемии он потерял свою дочь, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и трудного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов