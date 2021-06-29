Режиссер Кантемир Балагов, который отвечает за постановку пилотного эпизода сериала от HBO по мотивам игры The Last of Us, поделился снимком с актером Педро Паскалем. Звезда "Игры престолов" исполнит в предстоящей экранизации одну из главных ролей – контрабандиста Джоэла.
Снимком за несколько дней до начала производства Балагов поделился в Instagram.
Вторую титульную роль – девочку Элли сыграет еще одна звезда "Игры престолов" – актриса Белла Рамзи, известная по образу Лианны Мормонт.
Дебютный сезон экранизации The Last of Us охватит все события первой части игры, однако без изменений не обойдется. Съемочный процесс стартует уже 5 июля и продлится 11 месяцев – до 8 июня 2022 года. Над шоу также работают Крейг Мейзин и Йохан Ренк, создавшие сериал "Чернобыль", и автор самой игры – Нил Дракманн из студии Naughty Dog.
Про сюжет сериала The Last of Us
- Предстоящее шоу от HBO основано на одноименной игре от студии Naughty Dog. Оно расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс однобокий, превращающего людей в зомби.
- В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл. 20 лет назад в начале эпидемии он потерял свою дочь, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и трудного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.