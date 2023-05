Авторы сообщили, почему выбрали именно такого главного героя.

Daedalic Entertainment при поддержке издательства Nacon выпустило новый видеодневник разработки The Lord of the Rings: Gollum. В ролике творцы подробно поведали о Голлуме, как главном герое игры.

Разработчики не случайно выбрали именно упомянутого протагониста. По их мнению, это один из самых сложных персонажей в саге "Властелин колец". Daedalic привлекли две личности внутри Голлума, которые постоянно борются между собой. Первая одержима кольцом, а вторая стремится выжить и найти кого-то похожего. Это раздвоение разработчики стремились показать через историю и окружение.

При создании образа Голлума Daedalic учитывала демонстрацию персонажа в экранизации "Властелина колец". Однако студия также добавила герою много нового, о чем пользователи узнают при прохождении. Такая версия протагониста, по мнению разработчиков, должна понравиться всем фанатам.

В ролике также показали, как будет проходить управление спорами между личностями Голлума. Игроки в определенные моменты прохождения смогут выбирать между двумя вариантами действий. Один будет более жестоким, а второй — миролюбивым и осторожным. Таким способом пользователи начнут склоняться к определенной личности — Голлуму или Смеаголу.

The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности

Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.

При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.

Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: