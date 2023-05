Они придерживались принципа показывать мир, каким его видит главный герой.

Издательство Nacon и студия Daedalic Entertainment продолжают делиться свежими материалами о The Lord of the Rings: Gollum. Недавно разработчики опубликовали видеодневник, в котором поведали о создании Средиземья в игре.

Разработчики придерживались принципа: "Вот так Голлум и видит мир вокруг себя". Авторы старались угодить одновременно трем аудиториям: фанатам экранизации "Властелина колец", поклонникам книг Толкина и любителям видеоигр. Они черпали вдохновение в классическом фэнтези и хотели сделать The Lord of the Rings: Gollum похожей на иллюстрацию сборника сказок.

В плане графики Daedalic полагалась на свой собственный фирменный стиль, наработанный во время производства прошлых игр. Но вместе с этим разработчики старались учитывать произведения, которые уже созданы во вселенной "Властелина колец". Свой подход авторы назвали "стилизованным реализмом" или "сказочным реализмом". Многие референсы они взяли напрямую из природы.

Пользователи в финальной версии игры увидят искаженную версию Средиземья глазами Голлума. Это касается не только окружения, но и персонажей. Они выглядят дружелюбными или опасными в зависимости от точки зрения главного героя. Однако важные нюансы, прописанные Толкином, разработчики тоже учли и реализовали в своем проекте.

The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности

Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.

При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.

Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

