В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала еженедельная бесплатная раздача игр. Сегодня все желающие могут забрать инди-слэшер под названием Creature in the Well. Акция продлится до 1 апреля.

Трейлер Creature in the Well

Подробней про Creature in the Well

Creature in the Well – это необычный инди-слэшер с элементами пинбола. Действия разворачиваются в подземельях, где игрок в роли робота исследует локации и пытается восстановить питание древнего технического центра, чтобы спасти город Мираж от смертоносной песчаной бури.

Creature in the Well вышла в 2019 году на ПК и консоли. Слэшер понравился как игрокам, которые положительно оценили его в Steam, так и критикам. Средний балл игры на Metacritic – 82.

"Creature in the Well удалось привнести геометрический опыт пинбола в безумный игровой цикл подземелий, чтобы создать уникальную игру-головоломку", – написал Gamespot.

Через неделю, 1 апреля, в раздачу от Epic Games Store попадет приключенческая головоломка Tales of the Neon Sea.

Автор: Сергей Коршунов