Epic Games Store продолжает снабжать свою аудиторию бесплатными играми. Сейчас в сервисе можно получить два проекта — Spirit of the North и The Captain. Акция продлится до 22 сентября, 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача известного симулятора выживания ARK: Survival Evolved и стратегии с ролевыми элементами Gloomhaven.

The Captain — это приключение от студии Sysiac games и издательства Tomorrow Corporation. Главный герой проекта — капитан и научный работник космофлота Томас Вельму, которого забросило на другой край галактики. Тем временем к Земле приближаются темные силы, и только у протагониста есть то, что спасет планету.

Во время прохождения The Captain пользователям понадобится решать судьбу отдельных персонажей и целых цивилизаций. А геймплей в проекте сводится к путешествиям, головоломкам и мини-играм.

За создание Spirit of the North отвечали команда Infuse Studio и издательство Merge Games. В этом приключении пользователи в роли рыжего лиса отправятся в Исландию и узнают о причинах гибели земной цивилизации. Главного героя во время путешествия сопровождает хранитель северного сияния — лис-призрак. При прохождении Spirit of the North пользователи смогут больше узнать о своем напарнике и его связи с протагонистом.

Сюжет в игре подается через окружение, вдохновленное скандинавским фольклором. А геймплей представлен смесью из платформинга и головоломок, которые связаны с экологией.

