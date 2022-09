Все желающие могут пополнить свою библиотеку.

Магазин Epic Games Store продолжает привлекать аудиторию за счет раздач игр. Сейчас в сервисе можно бесплатно получить Hundred Days и набор предметов для Realm Royale Reforged. Акция продлится до 15 сентября, 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача сразу двух приключенческих проектов — Spirit of the North и The Captain.

Hundred Days — это симулятор виноделия от студии Broken Arms Games. В проекте сочетаются механики земледелия и управления предприятием. Пользователям предстоит подготавливать почву, садить виноград, следить за ним и собирать урожай. Затем необходимо создавать разные напитки, давать названия продукции и продавать ее. Вырученную прибыль можно потратить на дальнейшие развитие винодельни. В Steam Hundred Days получила 597 отзывов, 78 % из которых положительные.

Realm Royale Reforged — это условно-бесплатная королевская битва от студии Heroic Leap Games и издательства Hi-Rez Studios. В проекте пользователи в одиночном или командном режиме сражаются на большой карте, чтобы выжить и победить. Основные особенности игры — это наличие классов персонажей, возможность создавать оружие и применение способностей героев в бою. Бесплатный набор в Epic Games Store включает облик убийцы "Острие смерти", скин цыплёнка "Берсеркур" и скакуна Ногарда.

