Поучаствовать в акции можно в течение недели.

В магазине Epic Games Store не прекращаются еженедельные раздачи игр. На этот раз администрация сервиса предлагает всем желающим получить Rise of Industry. Акция продлится до 9 марта, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатным станет приключение с элементами головоломки Call of the Sea, которое имеет 89% положительных отзывов в Steam.

Подробнее о Rise of Industry

Это экономическая стратегия от студии Dapper Penguin Studios и издательства Kasedo Games. В проекте предстоит построить промышленную империю и привести свой бизнес к процветанию. Путь начинается в 30-е годы прошлого века в процедурно-сгенерированном мире.

Пользователям предстоит наладить производственные цепочки для изготовления более 150 единиц товаров, организовать сбор ресурсов, заключить торговые партнерства и постоянно следить за новшествами. Мир будет меняться, а вместе с ним — потребности жителей и виды продукции.

Отдельным аспектом станет создание транспортной сети. Поставки можно совершать на грузовиках, поездах и даже дирижаблях.

В Rise of Industry необходимо постоянно приспосабливаться к изменениям в деловом климате. Конкуренты под управлением искусственного интеллекта будут пытаться заполучить контракты во время биржевых торгов, поэтому нужно всегда предлагать более выгодные условия. А случайные события могут создать дополнительные неприятности или же, наоборот, открыть определенные возможности.

Rise of Industry вышла 9 февраля 2018 года на ПК. В Steam она имеет 2801 отзыв, 76% из которых положительные.

Вас также могут заинтересовать новости: