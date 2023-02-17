Акция продлится до следующей недели.

Администрация Epic Games Store сбавила обороты после щедрых новогодних раздач, однако они все равно продолжаются в сервисе. На этот раз все желающие могут посетить магазин и добавить в свою библиотеку Warpips. Акция продлится до четверга, 23 февраля, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатной станет стратегия Duskers.

Подробнее об игре с раздачи в Epic Games Store

Warpips — это стратегия с элементами "рогалика" от студии Skirmish Mode Games и издательства Daedalic Entertainment. Игра описывается, как смесь Command & Conquer и Nexus Wars. В проекте отсутствует сюжет, а все прохождение сводится к набору миссий.

Основная ставка в Warpips делается на геймплей. Пользователи должны собрать армию из разных видов войск и сокрушить противника. На выбор доступны пехота, несколько видов наземной техники, например, танки и РСЗО, а также авиация. Солдаты под контролем игрока прячутся в укрытия и реагируют на ситуацию в бою.

Одной из главных особенностей Warpips стала физическая модель. Окружение в проекте разрушается от выстрелов техники, поэтому необходимо учитывать постоянные изменения на карте.

Warpips — это относительно новая игра. Она вышла 21 апреля 2022 года на ПК, а позже добралась до консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В Steam проект получил 2862 отзыва, 89% из которых положительные.

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