С плесенью хорошо справляются обычные домашние средства.

Зимой черная плесень в доме совсем не редкость. Особенно актуальна эта проблема нынешней зимой, когда из-за частых отключений света в жилье холодно и сыро. Грибок - это не только эстетическая проблема, но и источник многих проблем со здоровьем. Особенно вредны такие споры для людей с аллергией или астмой.

Если вы заметили признаки грибкового поражения в помещении, то начинать борьбу стоит немедленно. Если игнорировать ситуацию, то налет распространится по всей комнате. Поэтому запомните несколько способов, как быстро избавиться от черной плесени в ванной или гостиной, а затем проветрите жилье и обновите штукатурку.

Как избавиться от плесени в ванной за 5 минут

О народных методах борьбы с этой проблемой пишет издание Express. Прежде всего нужно помнить, что лучшая гарантия отсутствия плесени - это профилактика. Помещение нужно регулярно проветривать и, по возможности, осушивать. Например, в ванной после принятия душа рекомендуется включать вытяжку или по крайней мере оставлять дверь открытой до высыхания влаги.

Видео дня

Если грибок уже появился, то стоит задуматься над тем, как избавиться от плесени в ванной на швах и поверхностях. Эксперты рекомендуют использовать для этого пасту из пищевой соды. Для этого в порошок добавляют немного воды, чтобы получилась густая каша. Такую смесь наносят на самые пораженные участки до полного высыхания. Затем жесткой губкой или зубной щеткой протрите проблемное место.

Еще одно домашнее средство, что лучше всего убирает черную плесень, это обычный столовый уксус 9%. Жидкость наносят в неразбавленном виде на ванну, плитку, раковину и другие поверхности. Оставляют на 1 час и протирают влажной тряпкой.

Для кафеля и швов часто применяют отбеливатель. Это эффективное, но довольно агрессивное средство. Оно может менять цвет плитки, поэтому использовать его стоит лишь в крайнем случае. Вещество смешивают с водой в соотношении 1:4. Затем наносят на нужный участок на время от 10 до 60 минут, в зависимости от количества грибка.

Не зависимо от выбранного способа чистить плесень обязательно надо в маске и перчатках, а также при постоянном проветривании, поскольку ее споры очень токсичны.

Как избавиться от плесени на стенах

Стены могут покрываться плесенью, если в помещении прохладный и влажный воздух. В домашних условиях бороться с проблемой Express предлагает сначала своими силами, а если не поможет - вызывать специалистов.

В этом случае лучший способ, как убрать плесень со стен, это снова использовать уксус. Для стен его лучше разводить, а не применять в готовом виде.

Домашнее средство от плесени в ванной своими руками делается из равных частей уксуса и воды. Такую жидкость нужно залить в пульверизатор и обрызгать стены. Оставить на час и протереть поверхность влажной тряпкой.

Это работает благодаря тому, что грибок размножается в щелочной среде, а уксус - это кислота, противоположность щелочи. Плесень не может жить в таком окружении и быстро гибнет.

Вас также могут заинтересовать новости: