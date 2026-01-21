В некоторых случаях наследники могут не выплачивать долги умершего родственника.

Наследство - это не только недвижимость, деньги или ценные вещи, но и возможные долги умершего. Поэтому те, кто имеет право на наследство, должны хорошо подумать, готовы ли они выплачивать задолженность умершего родственника. Впрочем, в некоторых случаях невыполненные обязательства погибшего не переходят к наследникам.

Адвокат и партнер ЮК "Фемида Прайм" Наталья Рыженко рассказала УНИАН, что нужно знать перед тем, как вступать в наследство и можно ли от него отказаться, чтобы не выплачивать задолженность.

Передаются ли долги по наследству в Украине

"После смерти человека его долговые обязательства автоматически не переходят к его детям. Однако, по правилам ст. 1218 ГК Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти. То есть, долги действительно переходят к наследникам, однако, при определенных условиях", - пояснила правовед.

Она отметила, что, во-первых, наследники должны обязательно принять наследство, то есть подать заявление о принятии нотариусу в течение шести месяцев после смерти близкого. А во-вторых, долги, если они есть, переходят не только к детям, но и ко всем наследникам первой или следующей очереди, или к наследникам по завещанию, которые приняли наследство.

Важно знать не только то, переходят ли долги по наследству, но и какие именно. Как объясняет адвокат, наследуется задолженность по банковским кредитам и картам, микрозаймам, коммунальным услугам, налогам, алиментам, штрафам и т.д. - но только при условии принятия наследства.

Кому переходят долги после смерти наследодателя

Долги умершего переходят только к тем наследникам, которые имеют право на наследство по закону или по завещанию и фактически его приняли. То есть ответственность за задолженность несут не все родственники, а только те, кто вступил в наследство. Если наследование происходит по закону, то Гражданский кодекс Украины предусматривает очередность наследников.

"В первую очередь право на наследование по закону имеют дети, в том числе рожденные после смерти наследодателя, тот из супругов, который его пережил, и родители. Во вторую очередь - родные братья и сестры, бабушки и дедушки", - пояснила адвокат.

Если до наследования доходит третья очередь, наследство получат дядя и тетя умершего. В четвертой очереди - люди, которые не были родственниками, но не менее пяти лет жили с умершим одной семьей до его смерти.

В пятой очереди все остальные родственники - вплоть до шестой степени родства включительно. При этом ближайшие всегда имеют преимущество перед более дальними. Также к этой очереди относятся иждивенцы умершего, которые не менее пяти лет получали от погибшего материальную помощь, даже если они не были членами его семьи.

"Что касается наследования по завещанию, то завещатель может назначить своими наследниками по завещанию кого угодно, независимо от родства", - добавила правовед.

Итак, в каком случае долги родителей переходят детям - это возможно только если они вступили в наследство. Но это не обязательно: от наследства можно отказаться, и не получить ни его, ни долгов умершего.

"Такое право предусмотрено ст. 1273 ГК Украины, а именно: наследник по завещанию или по закону может отказаться от принятия наследства в течение 6 месяцев со времени его открытия. Заявление об отказе подается нотариусу или в сельских населенных пунктах - уполномоченному на это должностному лицу местного самоуправления", - рассказывает Наталья Рыженко.

Что будет с долгом, если должник умер - как оплачивается задолженность

По словам эксперта, этот вопрос регулирует Гражданский кодекс Украины. Если коротко, наследники должны погасить задолженность умершего, но только в пределах стоимости того имущества, которое они получили в наследство. Платить больше, чем стоит унаследованное имущество, они не обязаны.

Если наследников несколько, каждый из них отвечает за долги отдельно, пропорционально своей доле в наследстве. Обычно сумма выплачивается одним платежом. Если же наследник отказывается платить сразу, кредитор может обратиться в суд. Тогда возможно принудительное взыскание задолженности за счет унаследованного имущества.

"То есть, наследники отвечают по долгам умершего только в пределах полученной ими доли наследства, а ответственность распределяется пропорционально. Своим собственным имуществом родственники по долгам наследодателя не отвечают даже в случае, если наследства умершего недостаточно, чтобы погасить его задолженность", - пояснила адвокат.

Какие долги не переходят по наследству в Украине

Согласно Гражданскому кодексу Украины, не все права и обязанности умершего человека переходят по наследству, говорит адвокат. Исключением является то, что было тесно связано именно с личностью погибшего и не может быть передано другому человеку.

В частности, не наследуются:

право быть членом общественных объединений или обществ (если иное не предусмотрено законом или уставом);

право на возмещение вреда здоровью;

право на алименты, пенсию, социальные выплаты или помощь.

Также не переходят права и обязанности, которые могут быть выполнены только конкретным лицом и прекращаются с его смертью.

Примером того, какие долги не переходят к наследникам, являются алименты. Если человек при жизни их платил, после смерти эта обязанность не переходит к наследникам. Исключение - задолженность по алиментам, которая возникла еще при жизни умершего. Также не наследуются обязательства личного характера, такие как нарисовать картину, создать художественное произведение или написать научную работу, ведь выполнить их вместо умершего невозможно, подытожила Наталья Рыженко.

справка Наталья Рыженко Адвокат Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного, гражданского и коммерческого права Государственного торгово-экономического университета, адвокат, партнер ЮК «Фемида-Прайм» Научной и практической деятельностью в сфере права занимается с 2012 года. Предметом научных интересов является гражданское право, гражданский процесс, абсолютные права. Как адвокат специализируется на гражданских, семейных, земельных, жилищных, административных спорах. Также практикует в делах об административных правонарушениях и вопросах мобилизации.

