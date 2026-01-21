Этот метод помогает сэкономить на топливе, но усилить теплоотдачу.

Украинцы, у которых дома есть печь, топят ее дровами, чтобы согреться зимой. И все бы ничего, но топлива уходит действительно много - поленья сгорают быстро, а жара иногда дают мало. Узнайте, как сделать так, чтобы дрова горели дольше и отдавали больше тепла.

Как правильно топить печь дровами, чтобы было тепло - главный секрет закладки

Каждый, кто хоть раз топил печь или баню дровами, знает, что иногда, даже используя большую охапку, нужного результата добиться не получается - поленья прогорают, но тепла не дают, и приходится постоянно их подкладывать. В таких случаях люди начинают думать, чем пропитать дрова, чтобы дольше горели, и какие еще хитрости использовать, чтобы и согреться, и денег на топливо потратить в умеренных количествах.

Во-первых, учитывайте, что от породы дерева зависит, насколько быстро полено будет гореть и как сильно способно отдавать тепло. Акация, ясень и слива обладают высокой плотностью, а значит долго тлеют и обладают хорошей теплоотдачей. В то же время сосна, тополь, липа, осина, ель и ива такими качествами похвастаться не могут - они прогорают быстро. Яблоня, дуб, береза, груша, бук и клен обладают средними качествами горения и теплоотдачи. Именно в породе дерева может скрываться причина, почему плохо горят дрова в печи, поэтому обращайте внимание на вид топлива в первую очередь.

Второй момент - техника закладки поленьев. Как правило, люди кладут охапку в печь, в центре размещают бумагу или газету и поджигают этот костер снизу. Именно в этом заключается главная ошибка - при таком методе дрова сгорают очень быстро, а все тепло уходит в трубу. Лучше делать по-другому - вниз положить 3-4 сухих толстых полена как можно плотнее. В середину - дрова поменьше, а сверху - самые тонкие (щепки и бересту).

Когда укладка будет окончена, подожгите все это сооружение сверху, чтобы огонь плавно переходил вниз - сначала на средние, а потом и на крупные поленья. Благодаря этому процесс горения станет более длительным, дыма в трубе практически не будет. Вы поймете, как правильно топить печь длительного горения, если хотя бы раз попробуете сделать именно так - увидите, что одна охапка горит около трех-пяти часов, а все поленья сгорают полностью, и жар окажется в несколько раз ощутимее, чем если бы вы использовали прежний метод.

