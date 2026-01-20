Эти сорта имеют отличную репутацию и всегда востребованы у дачников.

Каждый дачник мечтает выяснить, какие сорта картофеля самые вкусные и урожайные. Таким образом можно получать огромный урожай без больших усилий, ведь такие клубни уже изначально имеют отличные данные. Мы назвали 6 подвидов овоща, которые очень популярны на украинском рынке и имеют хорошую репутацию.

Какой сорт картофеля самый вкусный в Украине

Хоть понятие вкуса субъективно, есть разновидности картошки, которые почти единогласно признаны аппетитными. Также фермеры отмечают их высокую урожайность и устойчивость к болезням.

Беллароза

Видео дня

Это определенно картофель №1 в Украине, обожаемый всеми дачниками. Этот сорт создан в Германии, но быстро обрел мировую славу. Он универсальный в приготовлении, дает крупные бульбы на любой почве и рано родит. Благодаря скороспелости вредители не успевают повредить корнеплоды. Замечено, что за время хранения бульбы становятся только вкуснее.

Сорая

Очередной шедевр немецких селекционеров может похвастаться стабильностью - вы всегда можете рассчитывать на хороший урожай. Ему нет равных в транспортабельности. А вкус у "Сорайи" яркий и насыщенный, каким и должен быть картофель. Этот сорт высококрахмалистый, но при этом не разваривается. Подходит для жарки и фри, поскольку в таком виде имеет приятную кремовую сердцевинку и хрустящую корочку.

Королева Анна

Фермеры любят "Анну" за прекрасную урожайность и нетребовательность. Получить огромный урожай можно даже без опыта в садоводстве. На вкус этот немецкий сорт очень нежный и слегка сливочный. Может храниться в погребе более 10 месяцев в идеальном состоянии.

Адретта

Если вам интересно, какой сорт картофеля самый вкусный и рассыпчатый, то о покупке таких семян не пожалеете. Эти корнеплоды идеальны для нежного пюре без комочков, поскольку легко развариваются. Вкус блюда получается молочным, словно в нем уже есть масло.

Пикассо

Голландские селекционеры вывели сорт, который не боится распространенных картофельных вредителей, не требует большого количества удобрений и имеет приятный кремовый вкус. Для пюре "Пикассо" не очень подходит, но хороша на вкус в супах и салатах.

Гранада

О том, какая самая вкусная картошка в Украине, можно долго спорить. Но "Гранада" точно одна из самых востребованных. Её большим преимуществом считается неприхотливость и устойчивость к засухе. Большинство болезней ее также не затрагивают. В кулинарном плане эта разновидность идеальна для жарки, запекания и дерунов.

Вас также могут заинтересовать новости: