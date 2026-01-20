Великое торжество Сретение Господне имеет немало украинских обычаев.

Ежегодно в конце зимы у христиан наступает великий праздник Сретение, посвященный встрече Бога с человечеством. Это событие относится к двунадесятым, то есть оно одно из 12 самых важных в христианском календаре. Как и все важные торжества, оно имеет несколько церковных обычаев и запретов.

Мы рассказали самые важные факты, которые нужно знать про Сретение Господне - что за праздник, как отмечается в Украине и почему в честь него обязательно стоит зажечь свечу.

Что означает Сретение Господне

Историю этого события можно узнать из Священного Писания. Согласно ему, в давние времена, еще до рождения Иисуса жил праведный Симеон, переводчик Библии с еврейского языка на греческий. Он не поверил пророчеству о том, что праведная Дева однажды родит Сына Божьего. И тогда ему явился ангел и заявил, что Симеон не умрет, пока не убедится в истинности Писания.

Спустя много лет Дева Мария и Иосиф принесли в Иерусалимский храм новорожденного Иисуса. По иудейской традиции родители на 40-й день после рождения Сына должны сделать пожертвование в храме. Там в церкви их встретил уже глубоко пожилой Симеон. Он взял на руки младенца Христа и понял, что перед ним тот самый Божий Сын и будущий спаситель людей.

Таким образом, Сретение Господне - это встреча Бога и человечества в лице старца Симеона. В память об этом событии в храмах проводится особое сретенское богослужение.

Когда Сретение Господне в 2026 году

Ранее по старому стилю праздник наступал 15 февраля.

Однако несколько лет назад Православная церковь Украины перешла на новый христианский календарь. В нем все даты переместились на 13 дней. Изменилось и то, какого числа Сретение Господне - теперь оно празднуется 2 февраля. В 2026 году это понедельник. Поста или дополнительного выходного событие не предусматривает.

Украинские традиции на Сретение

В честь праздника можно посетить церковное богослужение, или помолиться дома. У святого Симеона просят пополнения в семье, здоровья для детей, семейном согласии.

Также в украинских обычаях говорится, что когда Сретение Господне наступает, в храм стоит принести и освятить большую свечу. Затем ее приносили домой и берегли на особые случаи. Считается, что сретенская свеча обладает особой силой. Она защищает жилье от природных бедствий и конфликтов, излечивает больных, защищает путешественников. Поэтому ее зажигали, если в доме кто-то заболел, родился младенец или ожидалась непогода.

Что нельзя делать на Сретение Господне 2026

Сретенские запреты не отличаются от тех, что действуют в другие праздники. На Сретение Господне не следует тяжело трудиться, ссориться, шить, стирать одежду. Также есть верование, что не стоит отправляться в далекую дорогу, иначе случатся неприятности в пути.

