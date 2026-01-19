Если нарушить эти правила, придется вызывать мастера для очистки засора.

Все люди знают, что умывальник на кухне предназначен только для мытья посуды. Особенно в украинских условиях, где вся канализационная система устаревшая. Но иногда возникает соблазн проверить, можно ли смывать остатки еды в раковину. А бывает, что некоторые продукты попадают в слив случайно.

Однако есть пять видов продуктов, попадания которых в слив нужно избегать любой ценой. Если не хотите знать, чем пробить засор в раковине, то никогда их не сливайте.

Что нельзя сливать в раковину категорически

Некоторые остатки могут забить трубу так, что придется вызывать сантехника. Список таких продуктов опубликовало издание Express.

Жир и масла

Это самый известный пример "запрещенных" для смыва продуктов. Причина, почему нельзя смывать жир в раковину, проста - в трубе он застывает и превращается в непроходимую пробку. Поэтому если у вас на сковороде осталось масло после жарки, эксперты советуют сливать его в ненужную емкость, дать остыть и просто выбросить в мусорное ведро.

Кофейная гуща

Любителям турецкого заварного кофе стоит помнить, что остатки после приготовления нельзя смывать в раковину. Лучше дать им высохнуть и утилизировать с мусором. Но если у вас есть огород, прочтите, как использовать кофейную гущу - это ценное удобрение.

Яичная скорлупа

Не чистите яйца над раковиной, поскольку их оболочка забивает трубы и даже может повредить их. Как и в предыдущем варианте, для фермеров есть несколько способов, как использовать яичную скорлупу, а всем остальным следует ее выбрасывать.

Рис и макароны

Большинство людей знают, что нельзя выливать в раковину воду с крупой, но не все понимают серьезность этого запрета. Даже небольшое количество продукта может разбухнуть в трубах и образовать засор. Поэтому промывать рис и другие каши обязательно стоит над ситом.

Мука

Мокрая мука мгновенно превращается в тесто, которое забивает трубы и не дает воде стечь. Поэтому сначала ее остатки нужно смести с поверхности и выкинуть, и только после этого мыть посуду.

