В Пенсионном фонде рассказали, как родителям получить "детские" выплаты в 2026 году.

С 1 января 2026 года в Украине увеличили размеры помощи семьям с детьми. УНИАН обратился с запросом к председателю правления Пенсионного фонда Украины Ирине Ковпашко, которая объяснила, какие новые ежемесячные программы поддержки для родителей младенцев вводит государство, кто имеет на них право и как оформить выплаты на ребенка.

Сколько будут платить за рождение ребенка в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, в Украине обновили правила государственной помощи семьям с детьми, в частности внесли изменения в размеры выплат в связи с беременностью и родами, а также помощи при рождении ребенка.

Кроме того, появились новые виды поддержки: помощь по уходу до одного года и выплата "єЯсла" для родителей, которые совмещают присмотр за малышом с работой.

С 1 января 2026 года предусмотрены следующие размеры выплат семьям с детьми:

7 000 грн в месяц - деньги на ребенка 2026 в связи с беременностью и родами для незастрахованных беременных женщин;

50 000 грн - единовременная поддержка при рождении;

7000 грн в месяц - пособие по уходу до достижения ребенком одного года;

10 500 грн в месяц - пособие по уходу до одного года за ребенком с инвалидностью;

8 000 грн в месяц - выплаты по программе "єЯсла" матери (законному представителю), которая после достижения младенцем одного года начала работать на полный рабочий день;

12 000 грн - для ухода за ребенком с инвалидностью.

"В связи с ростом с 01.01.2026 прожиточного минимума, в том числе для разных возрастных групп детей, пересчитаны размеры пособий семьям с детьми", - сообщили в Пенсионном фонде.

Кому будут платить 7000 на ребенка и другие выплаты

"Пособие при рождении ребенка 2026 получается одним из родителей или опекуном, с которым новорожденный постоянно проживает, если заявление о его назначении подано не позднее чем через двенадцать месяцев со дня рождения. Если ребенок родился после 01.01.2026 - выплачивается 50 000 грн, до 31.12.2025 - 41 280 грн (выплата осуществляется единовременно в размере 10 320 грн, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями)", - добавляет Ковпашко.

"Право на помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года должен иметь родитель или другой законный представитель (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), который фактически осуществляет уход за ребенком до достижения им годовалого возраста, если обращение за назначением такой поддержки поступило не позднее следующего месяца после достижения годовалого возраста", - указывают в Пенсионном фонде.

При этом деньги начинают выплачивать со дня, следующего после окончания декретного отпуска или после окончания поддержки в связи с беременностью и родами. Выплаты на ребенка 2026 до 1 года продолжаются до месяца, в котором малышу исполняется один год, включительно. Они также предоставляются в случаях, когда по состоянию на 1 января 2026 года год еще не исполнился.

Что такое єЯсла - программа помощи работающим родителям

Право на помощь "єЯсла" имеет один из родителей или другой законный представитель, который вышел на работу на полный рабочий день после достижения ребенком одного года. В то же время такая поддержка не назначается приемным родителям, родителям-воспитателям, патронатным воспитателям и представителям учреждений опеки. Также она предусмотрена для матерей или законных представителей детей, которым на 1 января 2026 года еще не исполнилось трех лет.

"Пособие назначается с месяца, следующего после достижения младенцем одного года и по месяц достижения трехлетнего возраста включительно. В случае обращения после достижения одного года выплата назначается и выплачивается с месяца обращения", - указывают в Пенсионном фонде.

Инструкция по получению выплаты на ребенка 2026 - как оформить пособие

Каждый вид государственной помощи назначается после обращения человека и подачи документов, перечень которых определен постановлением № 1805, отмечают в учреждении. Тот, кто будет получать 7000 грн на ребенка или другие деньги, должен обращаться в Пенсионный фонд.

Для получения денег по программе "єЯсла" нужны дополнительные документы. Кроме заявления и копии свидетельства о рождении ребенка (с оригиналом для проверки), необходимо подтвердить, что один из родителей вышел на работу на полный рабочий день. Для этого подают копию или выписку из приказа работодателя о выходе на работу, или справку с места трудоустройства с указанием полной занятости.

Как оформить выплаты на ребенка за границей

Женщины, которые прописаны в Украине, но родили во время временного пребывания за границей, также могут оформить государственную помощь, отмечает Ковпашко. Для этого нужно подать документы о рождении младенца, выданные органами страны пребывания и оформленные по украинским требованиям, если иное не предусмотрено международными соглашениями.

Важно отметить, что во время действия военного положения родителям, временно находящимся за границей (кроме стран, признанных государствами-агрессорами или оккупантами), предоставляется помощь при рождении ребенка дистанционно. Для этого необходимо отправить по почте в Пенсионный фонд Украины заявление и копии документов о рождении, выданные органами страны пребывания. Такие документы должны быть официально оформлены в соответствии с требованиями Украины, если иное не предусмотрено международными соглашениями.

"Документы необходимо перевести на украинский язык. Перевод должен быть нотариально заверен или подтвержден подписью переводчика, имеющего соответствующий диплом или свидетельство о квалификации, копию которого также следует приложить", - добавили в учреждении.

Сейчас документы для назначения всех видов помощи семьям с детьми подаются в органы Пенсионного фонда Украины. После завершения технических доработок появится возможность оформить детские выплаты онлайн - через "Дію" и электронные сервисы Пенсионного фонда, указывает Ковпашко.

справка Ирина Ковпашко Эксперт Пенсионного фонда Украины Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины. Занимает эту должность с 2017 года, регулярно комментирует в СМИ и на телевидении вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты. В своей работе сосредотачивается на поступлениях в Фонд, качестве обслуживания граждан, взаимодействии между подразделениями, а также на темах жилищных субсидий и идентификации пенсионеров.

