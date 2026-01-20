Украинка показала, как она готовит такое сладкое угощение.

Вафельные трубочки любят многие украинцы, особенно те, которые застали эпоху СССР. Тогда подобное лакомство считалось буквально "пищей Богов", и советские хозяйки часто готовили его дома. Узнайте, как сделать теперь "те самые" вафельные трубочки - рецепт, который осилит даже начинающий кулинар.

Трубочки вафельные со сгущенкой

Кулинарный YouTube блогер и автор книги рецептов Мария Макарчук показала, как она готовится вафельные трубочки хрустящие - рецепт, по ее словам, очень удачный, потому что и на следующий день, и даже через 2-3 дня угощение все равно остается хрустящим.

Ингредиенты:

Видео дня

два крупных куриных яйца;

120 граммов сахара;

150 граммов сливочного масла;

150 граммов муки;

щепотка соли;

300 граммов сгущенки;

500 мл 33% сливок;

орешки.

Мария Макарчук рассказывает, каким образом можно приготовить вафельные трубочки как в детстве. Сначала она замешивает тесто и рекомендует использовать именно указанное количество ингредиентов на одну порцию. В глубокую миску кулинар разбивает яйца, всыпает сахар и перемешивает венчиком. Туда же вливает растопленное, но не горячее сливочное масло и щепотку соли, снова перемешивает. Затем порциями всыпает муку, не прекращая "работать" венчиком, и предупреждает, что сразу все количество муки добавлять не нужно, важно регулировать консистенцию теста. По словам Макарчук, масло может быть разной жирности, как и яйца - разного размера, поэтому муки может уйти чуть меньше или чуть больше от заявленного количества. Само по себе тесто должно напоминать густую сметану.

Затем кулинар оставляет его на несколько минут, чтобы стабилизировать текстуру, и перекладывает в кондитерский мешок, чтобы потом пожарить вафельные трубочки - рецепт для электровафельницы предполагает, что вы будете использовать именно его. Если так сделать, говорит Макарчук, вафли получатся ровными, но если мешка нет, можно просто выкладывать тесто столовой ложкой на поверхность вафельницы.

Как только первая вафля будет готова, ее нужно закрутить на небольшой рулон фольги, чтобы придать форму. Таким образом она остынет, пока идет процесс жарки следующей. Подобным способом необходимо использовать всё тесто. Именно эта хитрость позволяет трубочкам оставаться хрустящими и не распадаться.

Однако вафельные трубочки невозможно представить без крема, поэтому Мария начинает готовить его - сгущенное молоко перекладывает в чашу миксера, добавляет сливки хорошего качества и взбивает на низких оборотах до готовности. По ее словам, нужно использовать проверенный бренд, а если вы не уверены в качестве сливок, можно добавить загуститель, иначе крем будет нестабильным, и трубочки размякнут.

Орешки, по словам кулинара, можно брать любые - их нужно измельчить и слегка обжарить на сухой сковороде. Затем нужно начинить трубочки кремом из кондитерского мешка и обмакнуть каждый край в ореховую посыпку. Макарчук говорит, что крем в любом случае останется, поэтому можно будет сразу замесить еще одну порцию теста и испечь еще больше трубочек.

Вас также могут заинтересовать новости: