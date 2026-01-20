Приготовьте вкусные козинаки - рецепт понравится всем, кто за него возьмется.

Козинаки известны всем. Они хрустящие и аппетитные, и состоят только из натуральных ингредиентов - да еще и каких! Орехи богаты белками, клетчаткой и целыми группами витаминов. А мед и карамель, с помощью которых они склеены, уж точно не вносят в это лакомство больше сахара, чем батончики из магазинов.

Из чего делают козинаки - зависит от локальных традиций и ингредиентов в наличии, но вы всегда можете поэкспериментировать с какими угодно сочетаниями. Готовить их - легче некуда, и в итоге получается полезный, сытный и сладкий перекус.

Видео дня

Козинаки из семечек - рецепт без сахара и с ним

Семена подсолнуха считаются лучшим компонентом козинаков благодаря относительной мягкости и дешевизне.

Чтобы приготовить козинаки из семечек вам понадобятся:

Семечки (очищенные) – 150 г.

Мед – 3 ст. ложки.

Сахар – 2 ст. ложки (по желанию).

Сперва поджарьте семечки на сухой сковороде до золотистого цвета. В кастрюльке растопите мед с сахаром до состояния жидкой карамели.

Всыпьте семечки в сироп или наоборот, залейте их им, быстро перемешайте и выложите все это на пергамент или пищевую пленку. Разровняйте и прижмите чем-то плоским, вроде дощечки. Дайте остыть и нарежьте на порции.

Козинаки из кунжута - рецепт, знакомый из детства

Кунжут отличается от других орехов и семян высоким содержанием кальция и железа, а еще ранее это был один из самых распространенных ингредиентов для козинаков, так что их вкус покажется знакомым многим.

Для начала приготовьте продукты:

Кунжут – 150 г.

Кленовый сироп - 6 ст. ложек.

Вот как приготовить козинаки без сахара и меда:

Обжарьте кунжут на сковороде до легкого золотистого оттенка - лучше использовать сливочное масло, так как кунжут, в отличие от семян подсолнуха, достаточно сухой.

В небольшой кастрюле разогрейте кленовый сироп или стевию до однородной массы. Добавьте кунжут, перемешайте и быстро переложите на пергамент. Разровняйте, прижмите, дайте остыть, а затем нарежьте на полоски.

Козинаки из грецких орехов - самый полезный вариант

Грецкие орехи славятся как "самые полезные" в своём виде за счет огромного числа витаминов и антиоксидантов.

Чтобы сделать козинаки из грецких орехов, нужны:

Грецкие орехи – 150 г.

Мед – 3 ст. ложки.

Сахар – 1,5 ст. ложки.

Крупно порубите орехи (где-то на четвертинки), слегка подсушите в духовке. Нагрейте мед с сахаром до жидкого состояния. Добавьте орехи, хорошо перемешайте и выложите на пергамент. Разровняйте, чуть прижмите, дайте остыть и нарежьте.

Козинаки - рецепты которых мы перечислили - отлично подойдут как быстрый источник энергии, так что их можно смело брать с собой в поход или поездку. Однако всегда имейте в виду, что орехи и семечки очень калорийны, так что лучше ими не злоупотреблять.

Вас также могут заинтересовать новости: