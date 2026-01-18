Эти методы помогут реанимировать даже застарелый нагар.

Многие знают, что удалить пригоревшую еду с посуды можно при помощи тепла, мягких порошков, вроде пищевой соды, и других привычных домашних средств. В сети можно встретить разные советы, как очистить сковороду от нагара за 15 минут и каким образом восстановить кастрюли.

Но журнал "Kitchen Aid" вышел за рамки "традиционных способов", и рассказал, как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли целыми пятью способами, включая те, о которых вы даже не догадывались.

Как убрать пригоревший жир с кастрюли – универсальный совет

Сперва упомянем один популярный вариант очистки внутренних сторон кастрюли – кипячение лимонов.

Этот метод не рекомендуется для чугуна, а также малоэффективен в том, как очистить кастрюлю от нагара снаружи. Тем не менее, варка лимонов может быть простым (и ароматным) способом удаления пригоревших остатков пищи, жира или налета на внутренней стороне алюминиевой или стальной кастрюли.

Просто нарежьте несколько лимонов на четвертинки и доведите воду до кипения с ними. Посуда будет хорошо пахнуть и выглядеть как новая.

Как очистить сильно пригоревшую кастрюлю из чугуна – 2 лучших способа

Учтите, что уход за посудой зависит от ее сплава. То, как отмыть пригоревшую кастрюлю, если она выполнена из нержавеющей стали или керамики, сильно отличается от подхода к очистке чугунной посуды, и тем более алюминиевой.

Ниже приведены советы по очистке именно пригоревших чугунных кастрюль, хотя аналогичной техникой можно отмыть и другую посуду из этого материала.

Пищевая сода

Для очистки чугунной кастрюли без повреждения защитного слоя пищевая сода – отличный вариант.

Избегайте кислых веществ, таких как уксус или лимонный сок, так как они могут вызвать ржавчину. Для эффективной очистки, сперва удалите остатки еды или мусор, затем налейте немного воды на дно кастрюли.

Щедро посыпьте воду пищевой содой, чтобы получился своего рода "соус". После этого, почистите дно и стенки кастрюли губкой или щеткой или нейлоновым ворсом.

Соль

Соль помогает удалить как пригоревшие пятна, так и жир с чугунной посуды. Для усиленного эффекта можно использовать кошерную соль.

Последовательность действий мало чем отличается: удалите остатки еды или мусор, насыпьте соль на дно и тщательно почистите губкой или щеткой.

Как отмыть застарелый нагар на посуде из меди, алюминия или нержавейки

При очистке посуды из меди, алюминия и нержавейки главное – избегать абразивов (чистящих порошков) и "сильной" химии, чтобы не повредить поверхность. Более того, всегда вытирайте посуду насухо после мытья, чтобы избежать пятен, так как эти материалы очень уязвимы к различным химическим реакциям.

Винный камень (cream of tartar)

Благодаря мягким полировальным свойствам винный камень является альтернативой соде и подходит для алюминиевой и нержавеющей посуды.

Для применения этого способа, смешайте 1 ст. л. порошка винного камня с 1 стаканом воды в пригоревшей кастрюле. Доведите смесь до кипения и дайте остыть, после чего почистите покрытие губкой или щеткой.

Сода и уксус

Хотя уксус слишком кислый для нержавеющей стали и чугуна, это достаточно эффективное средство, если вы не знаете, как убрать пригоревший жир с кастрюли из меди или алюминия.

Налейте тонкий слой уксуса на дно посуды, посыпьте его пищевой содой и оставьте смесь на ночь. На следующий день очистите кастрюлю щеткой или губкой, не царапающей поверхность.

Как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли методом деглазирования

Деглазирование – это кулинарная техника, при которой в горячую сковороду после готовки добавляется вода или масло для растворения прижаренных остатков.

Этот процесс подходит почти для любых материалов и покрытий.

Запомните простую последовательность того, как отмыть пригоревшую кастрюлю при помощи этого метода, и скорее всего, другие пункты вам не понадобятся. Сперва, как и раньше, удалите остатки еды или мусор и поставьте кастрюлю на слабый огонь.

Добавьте 1 стакан воды и доведите до кипения. Во время нагрева используйте деревянную лопатку, чтобы соскоблить пригоревшее дно и стенки. Вылейте кипяток в раковину и, не вытирая кастрюлю, присыпьте ее дно содой. Дайте остыть. После остывания тщательно почистите кастрюлю щеткой или губкой. Вымойте и высушите естественным образом.

