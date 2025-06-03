Это самый амбициозный открытый мир для студии.

CD Projekt RED показала первый геймплей "Ведьмак 4" в рамках презентации State of Unreal 2025, где демонстрировались возможности движка Unreal Engine 5.

Игровой процесс был записан на обычной Playstation 5 в 60 FPS и включённой трассировкой лучей. Конкретно это технодемо CDPR делала 3 года совместно с Epic Games.

Действия игры происходят в Ковире, это дальний северный регион, и это первый раз, когда мы видим его. До этого, что в книгах, что в играх, Ковир лишь мельком упоминался как богатый, но суровый край.

Видео дня

Также у Цири есть собственная лошадь. Как и Геральт, всех своих скакунов она называет одинаково - Кельпи.

Разработчики замечают, как сильно мир взаимодействует с игроком: когда Цири толкает прохожего - он роняет яблоки, а бедняк, просящий милостыню, живо реагирует на проходящую рядом ведьмачку и просит у неё денег.

После этого CDPR ещё раз похвасталась возможностями движка, разместив на городской площади около 300 NPC, фреймрейт при этом не понизился ни на кадр.

В завершении презентации разработчики издалека показали город Лан Эксетер, столицу Ковира и Повисса.

Ранее мы рассказывали, что в CD Projekt RED случайно "спалили" управление "Ведьмак 4", пока играли в третью часть.

Вас также могут заинтересовать новости: