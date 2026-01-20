Узнайте, существует ли штраф за снег на машине или лобовом стекле.

Зима приносит немало непростых вызовов водителям: как разморозить дверной замок, прогреть авто и, наконец, поехать по скользкому асфальту. Поэтому зимой водителям стоит быть внимательнее, чтобы не "наловить" много штрафов. Ведь сейчас дороги становятся аварийными.

В зимний период автомобилистов наказывают не только за летние шины. Стоит также узнать, какой штраф за неочищенную от снега машину действует в Украине. Если не очищать автомобиль, можно попасть в неприятную ситуацию. Подробности о том, что нужно знать водителям зимой, эксклюзивно для УНИАН рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Можно ли ездить со снегом на машине

Штрафов непосредственно за снег на крыше авто нет. Но водителя могут привлечь к ответственности, если из-за этого произошло ДТП. Если в результате аварии нет ни пострадавших, ни жертв - автомобилиста могут наказать по 124 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях на 850 гривен (на 50 необлагаемых минимумов доходов, что сейчас составляет 17 гривен).

Лицо могут оштрафовать, если снег или лед на автомобиле нарушает обзор. То есть, если у вас на капоте или на крыше просто лежит снег, вы ничего не нарушаете, и это вам не мешает управлять и видеть дорогу - то нет оснований для наказания.

Если же непогода мешает водителю следить за дорогой, например, заледенели или заснежены зеркала или большая часть лобового стекла, то его могут оштрафовать.

Наказание предусмотрено ч. 1 статьи 121 КУоАП (в частности, за эксплуатацию транспортного средства с техническими неисправностями или в условиях, угрожающих безопасности дорожного движения). Перед началом движения водитель должен проверить, сможет ли он видеть все препятствия на дороге.

Если же обзор нарушен, автомобилисту грозит штраф за снег на авто в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 340 гривен.

Логично, что за достаточной обзорностью из автомобиля следует следить: иногда аварийные ситуации возникают из-за того, что другой объект попадает в "слепую зону" водителя. А если ситуация осложнена из-за льда или снега, тогда увеличивается угроза возникновения аварии. К тому же, когда есть гололед и нет возможности нормально затормозить, это вообще может быть смертельно опасно, заключает адвокат.

Что будет, если из-за снега не читаются номера

Отдельной статьи Кодекса Украины об административной ответственности за то, что снег заклеил номерные знаки, нет. Есть наказание за то, что их не видно - и неважно, заляпал ли их водитель грязью, заклеил бумажкой или их залепил снег. Итак, изучим, какой штраф за грязный номер в Украине.

Итак, если номерные знаки не видны, в частности, из-за того, что их покрыл снег, грозит штраф по статье 121-3 КУоАП в размере 70 необлагаемых минимумов доходов. То есть лицу нужно будет заплатить 1190 гривен. Поэтому водителю лучше не проверять, что будет, если номер закрыт снегом. Если полиция увидит такой автомобиль, у нее будут основания наказать человека.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

