Садоводы рекомендуют не обрезать магнолию на зиму и внимательно следить за почвой.

Многие украинцы интересуются, как посадить магнолию и ухаживать за ней в украинском климате. Существует множество видов этих растений, которые различаются не только цветом, размером и формой цветков, но и уровнем зимостойкости.

Южная магнолия (Magnolia grandiflora) очень редко выживает и в несильные холода, тогда как гибридные сорта обладают достаточной морозостойкостью и способны переносить зимы даже в относительно холодных странах. Независимо от вида, деревья нуждаются в зимней защите, особенно если в вашей местности нередко идет снег.

Представляем вам рекомендации садоводческого журнала "Better Homes & Gardens", как защитить магнолии от мороза в зимний период, которые помогут обеспечить растению наиболее декоративный вид в следующем сезоне.

Видео дня

Что любит, а что не любит магнолия в почве - какая земля лучше всего подойдет растению

Магнолии предпочитают глубокую, влажную и хорошо дренированную землю. Если осень выдалась засушливой, проведите обильный полив до того как местность промерзнет.

Особенно важен полив, чтобы сохранилась ваша вечнозеленая магнолия, уход в домашних условиях за которой и без того бывает сложным. Зимой этот вид нуждается во влаге больше других.

Также следует учитывать уровень кислотности почвы. Деревья лучше растут в слабокислой среде; на щелочных грунтах листья могут желтеть из-за дефицита железа. Рекомендуется провести анализ земли и, при необходимости, внести подкисляющие добавки, такие как хелат железа или сера.

Корневая система магнолий поверхностная и чувствительная к повреждениям, поэтому посадки других растений под деревом не рекомендуются.

Поэтому вместо того, чтобы рассчитывать, сколько градусов мороза выдерживает магнолия, следует просто замульчировать приствольный круг. Это сохранит влагу и защитит корни от низких температур. Нанесите слой органической мульчи (сосновая хвоя, кора) толщиной 5-7 см, оставляя расстояние не менее 10-15 см между покрытием и стволом дерева.

Чем укрыть магнолию от заморозков - в каких случаях это необходимо

Магнолии бывают вечнозелеными и листопадными. Большинство вечнозеленых видов нуждаются в дополнительной защите при выращивании в холодной местности или в особенно суровые зимы.

Но и молодые, недавно высаженные листопадные экземпляры также требуют защиты в первые годы, пока корневая система не окрепнет, так что лучше заранее найти чем укрыть магнолию на зиму.

Вечнозеленые растения рекомендуется оборачивать мешковиной в два слоя. Небольшие листопадные деревья следует окружить колышками, закрепить на них мешковину и заполнить пространство сухими листьями. Весной укрытие нужно будет снять.

Важно помнить, что молодые магнолии с гладкой корой также подвержены солнечным ожогам в зимний период. В солнечные дни кора на южной или юго-западной стороне ствола нагревается, а ночью при резком понижении температуры быстро замерзает. Это приводит к повреждению тканей, образованию продолговатых язв, ослаблению дерева и замедлению роста.

Для профилактики ожогов оберните стволы специальной защитной лентой для деревьев, начиная от основания и перекрывая каждый виток примерно на треть. Весной обертку следует удалить, чтобы не препятствовать росту и не создавать условий для вредителей.

Нужно ли обрезать магнолию на зиму - когда лучше удалять сухие ветви у растения

Магнолии цветут на побегах прошлого года (так называемой "старой древесине"). Соответственно, оптимальное время для обрезки - сразу после окончания цветения.

Осенняя обрезка может негативно сказаться на весеннем цветении. Весной магнолии также не рекомендуется обрезать, поскольку срезы выделяют сок и вызывают стресс у растения. При этом сухие, больные или поврежденные ветви допускается удалять в любое время года для поддержания здоровья и внешнего вида растения.

Наконец, если вы беспокоитесь, как сохранить магнолию зимой, то имейте в виду, что в первый год после посадки магнолии вообще не нуждаются в подкормках.

Взрослым деревьям полезно вносить удобрения, предназначенные для цветущих деревьев и кустарников, в конце зимы или ранней весной. Подкормки в более поздний период нежелательны, так как они стимулируют рост побегов, которые не успевают вызреть до наступления зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: