Некоторые паспорта в Украине имеют определенный срок службы, после чего их нужно заменить.

Даже среди взрослых украинцев не все знают, когда нужно идти менять паспорт. Такие документы обычно имеют ограниченный срок действия. И если не заменить их вовремя, то они могут просрочиться. Алина Кулава, юрист юридической компании "Де-Юре", эксклюзивно для УНИАН рассказала, сколько действуют внутренние и заграничные паспорта и кому их нужно как можно быстрее заменить.

Каков срок действия украинского паспорта "книжечки"

Внутренний паспорт, который мы называем "книжечка", - это паспорт гражданина Украины образца 1994 года. Его действие не ограничено определенными сроками, поэтому нет требования, когда нужно менять паспорт в Украине. Однако по достижении 25-летнего или 45-летнего возраста, либо в случае утери паспорта или изменения фамилии, людям нужно обращаться в Миграционную службу для замены фото, и там им предлагают вместо документа старого образца получить ID-карту.

У граждан, которые хотят оставить себе паспорт-"книжечку", есть возможность отстоять свое право на его использование, но для этого им нужно обратиться в суд.

Если у лица нет паспорта-"книжечки", то выдать новый документ старого образца ему не могут.

Каков срок действия паспорта Украины в виде карты

Внутренний паспорт гражданина Украины в форме ID-карты содержит бесконтактный электронный носитель, на котором есть биометрические данные лица (фото, отпечатки пальцев и электронная подпись).

Также юрист объяснила, когда нужно заменять ID паспорт - срок действия этого документа зависит от возраста. Лицам, не достигшим 18 лет, карточку оформляют на 4 года. То есть такой документ действует с 14 до 18 лет.

Миграционная служба Украины пишет, что паспорт гражданина Украины нужно менять каждые 10 лет. Юрист объяснила, что это требование касается лиц, которые получили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты после достижения 18-летнего возраста, но на момент получения им еще не исполнилось 65 лет. Лицам, которым уже исполнилось 65 лет, документ выдают бессрочно.

Отличается ли срок действия паспорта Украины в военное время

Есть постановление Кабинета министров от 21 октября 2022 года №1202, в котором говорится, что паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, срок действия которых истек за месяц до полномасштабного вторжения РФ (то есть после 24 января 2022 года), будут действительны в течение всего военного положения, а также еще в течение 30 дней после его отмены.

Также действие постановления распространяется на паспорта-"книжечки": если лицо не вклеило вовремя фотографию, то оно имеет право сделать это также максимум в течение месяца после отмены военного положения.

Что касается сроков, в которые нужно менять загранпаспорт, военное время ничего не меняет. Юрист подчеркивает, что такие документы сейчас действительны в течение того времени, на которое они были выданы.

Каков срок действия заграничного паспорта в Украине

Под обычным загранпаспортом подразумевают документ, в котором нет бесконтактного электронного носителя. И есть интересный момент: с 20 декабря 2016 года он больше не оформляется. А паспорта, выданные до этой даты, действительны до конца срока, на который они были выданы. Небиометрические заграничные паспорта выдавали на 10 лет.

К примеру, если лицо получило такой документ 19 декабря 2016 года, то он будет действителен до 19 декабря 2026 года. После этого человек вместо небиометрического заграничного паспорта будет иметь право оформить биометрический.

Поэтому, если речь идет о заграничном паспорте Украины старого образца, срок его действия составляет 10 лет. А биометрический документ можно получить сразу после рождения. Лицам, которым еще нет 16 лет, его выдают на 4 года. Тем, кому уже есть 16, на 10 лет.

Если у лица истек срок действия небиометрического паспорта, то ему нужно будет сделать новый документ, а сейчас выдают только биометрические паспорта для выезда за границу. Если же небиометрический паспорт еще действителен, то обязательного требования по замене на биометрический нет.

Главное преимущество биометрического документа заключается в том, что при его наличии лицо имеет право без визы въезжать на территорию стран Евросоюза. Если же у человека загранпаспорт без чипа, то он должен оформлять визы.

