Забрать новые игры месяца можно будет с 6 апреля.

Sony объявила новую подборку игр месяца для сервиса PlayStation Plus. С 6 апреля подписчики смогут получить бесплатно эксклюзивный экшен Days Gone и шутер Zombie Army 4: Dead War. Владельцам PlayStation 5 дополнительно дадут новый платформер Oddworld: Soulstorm.

Об этом компания сообщила в Твиттере.

Апрельская подборка игр для PS Plus

Подробней про Days Gone

Days Gone – это экшен от третьего лица в сеттинге постапокалипсиса. Игра вышла в 2019 году на PlayStation 4. Сюжет разворачиваются спустя 2 года после глобальной пандемии, которая превратила большую часть населения планеты во "фриков" – местный аналог зомби. Главным героем выступает наемник Дикон Сент-Джон – в прошлом член байкерской группировки "Бешеные псы". В игре можно на мотоцикле исследовать открытый мир, искать лагеря выживших и сражаться с "фриками". Игрок может открывать новые способности, создавать ловушки и модифицировать оружие. Одна из особенностей Days Gone – огромные волны зомби, от которых герою нужно спасаться.

О чем Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Dead War – это шутер от третьего лица, действия которого происходят в 1946 году. Игрок присоединяется к группировке Dead War, которая сражается с зомби-нацистами.

Что такое Oddworld: Soulstorm

Oddworld: Soulstorm – это переосмысление старого платформера Oddworld: Abe's Exoddus и продолжение Oddworld New 'n' Tasty. Героем игры по-прежнему выступает мудокон по имени Эйб, который должен спасти свой народ из рабства пищевой компании. Игра выйдет 6 апреля и сразу стане доступной для подписчиков PlayStation Plus.

Напомним, что до 6 апреля подписчики могут получить следующие игры:

Farpoint;

Final Fantasy VII Remake;

Remnant from the Ashes;

Maquette (только для PS5);

Destruction AllStars (только для PS5).

Также благодаря инициативе PlayAtHome все владельцы консолей PS4 и PS5 до 23 апреля могут забрать бесплатно 10 игр, среди которых адвенчура Subnautica, головоломка The Witness и полное издание постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn. Подписка PS Plus для этого не потребуется.

Автор: Сергей Коршунов