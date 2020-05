Игру The Last of Us Part II запретили в странах Ближнего Востока

Пользователи считают, что причиной запрета стала демонстрация однополых отношений в игре.

Свежий эксклюзив PlayStation 4 – игра The Last of Us Part II не выйдет в Египте, ОАЭ и других странах Ближнего Востока.

Об этом стало известно на сайте Reddit.

Один из игроков опубликовал на Reddit свою переписку с техподдержкой PlayStation. Пользователь обратился в техподдержку, чтобы узнать, почему в PS Store нет The Last of Us Part II, и она недоступна для предзаказа. Ближайшая новинка там – это экшн Ghost of Tsushima, который выйдет на месяц позже, чем вторая часть The Last of Us. В компании ему ответили, что, если игры нет в онлайн-магазине, значит, так решили местные регуляторы. Официально компания PlayStation не заявляла о запрете игры в данном регионе.

Причины запрета также неизвестны. Однако пользователи на Reddit предположили, что это может быть связано с сексуальным контентом либо с демонстрацией однополых отношений в игре.

В украинском PS Store игра доступна для предзаказа. Стандартное издание The Last of Us Part II обойдется пользователям в 1899 грн. Релиз игры состоится 19 июня.

