В новом рекламном ролике The Last of Us Part 2 Элли поет песню группы New Order (видео)

В сети появился новый рекламный ролик предстоящей игры The Last of Us: Part II, предназначенный для кабельной сети ESPN.

В ролике главная героиня игры Элли, сидя у костра с Диной, поет под гитару культовую песню True Faith группы New Order.

Кроме того, в видео присутствуют CGI-кадры, где Элли воюет с зараженными и культистами.

Рекламный ролик The Last of Us Part 2:

Официальный клип на песню True Faith:

The Last of Us Part II выйдет 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4. Ранее Sony показала новый геймплей игры.

События в The Last of Us Part II развернутся на нескольких больших локациях и охватят разные времена года. Заключительную часть игры главная героиня Элли проведет в Сиэтле. Этот город будут контролировать две большие группировки. Первая из них - Фронт освобождения Вашингтона. Она полагается на огнестрельное оружие и строго охраняет свою территорию. Вторая группировка - религиозная секта, которая предпочитает холодное оружие и делает ставку на скрытность.

