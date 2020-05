Sony показала новый геймплей игры The Last of Us Part II

Разработчики рассказали про геймплейные особенности, противников и мир нового эксклюзива для PS4.

Вчера компания Sony провела трансляцию State of Play с демонстрацией геймплея игры The Last of Us Part II.

Демонстрация The Last of Us Part II

В ролике творческий руководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн рассказал об особенностях новой игры, а потом без комментариев продемонстрировал один из эпизодов The Last of Us Part II.

Читайте такжеОт Fallout до Silent Hill. Культовые игры, которым нужен ремейк

Как отметил Дракманн, события в игре развернутся на нескольких больших локациях и охватят разные времена года. Заключительную часть игры главная героиня, Элли, проведет в Сиэтле. Этот город будут контролировать две большие группировки. Первая из них – Фронт освобождения Вашингтона. Она полагается на огнестрельное оружие и строго охраняет свою территорию. Вторая группировка – религиозная секта, которая предпочитает холодное оружие и делает ставку ну скрытность.

Вместе с противниками-людьми в игре будет также несколько видов зараженных, которые стали еще более опасными и агрессивными. Помимо известных зараженных из первой части, в The Last of Us Part II будут и новые, но их разработчики держат в секрете.

Элли в игре сможет пользоваться различным оружием – от палок и коктейлей Молотова до лука со стрелами и пистолета с глушителем. Кстати, глушители для пистолета будут изнашиваться, и игрокам нужно будет периодически создавать новые.

Что показали на State of Play

В геймплейном ролике, который был представлен на State of Play разработчики одну из локаций Сиэтла, на которую должна пробраться Элли в поисках девушки по имени Нора. В сцене можно было заметить, как Элли использует стелс-механики: стреляет из лука и пистолета с глушителем, подкрадывается к врагам сзади. В одном из эпизодов Элли застала врасплох женщину, которая играла в Hotline Miami на портативной консоли PS Vita.

Также разработчики показали, как жестоко Элли расправляется с врагами – в одной из сцен она сожгла охранника и собаку коктейлем с зажигательной смесью. Однако, стоит заметить, что собаки в игре могут учуять Элли и поэтому представляют опасность. А противники могут позвать на помощь или же указать своим союзникам на местонахождение главной героини.

Напомним, The Last of Us Part II выйдет 19 июня эксклюзивно на PlayStation 4. В украинском PS Store стандартное издание игры обойдется пользователям в 1899 грн.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram