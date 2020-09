В Steam стартовало сразу несколько крупных распродаж.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовало сразу несколько крупных распродаж. Скидки получили Call of Duty: WWII, Death Stranding, Control и другие игры. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предположения:

Virginia – 25 грн (скидка 85%)

Brothers - A Tale of Two Sons – 45 грн (скидка 80%)

Darkest Dungeon – 41 грн (скидка 75%)

The Witcher 3: Wild Hunt (Game of the Year Edition) – 173 грн (скидка 70%)

Dragon Age Inquisition (Game of the Year Edition) – 359 грн (скидка 70%)

Star Wars Battlefront II – 359 грн (скидка 70%)

Call of Duty: WWII – 530 грн (скидка 67%)

Unravel – 244 грн (скидка 65%)

Unravel Two – 244 грн (скидка 65%)

Mass Effect: Andromeda (Deluxe Edition) – 319 грн (60%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 119 грн (скидка 60%)

Star Wars Battlefront – 279 грн (скидка 60%)

Portal Knights – 111 грн (скидка 60%)

ABZU – 139 грн (скидка 50%)

Death Stranding – 1349 грн (скидка 25%)

Control – 540 грн (скидка 20%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на страницах акций в Steam. Часть скидок продлится до 8 и 13 сентября.

Напомним, в другом цифровом магазине, Epic Games Store, стартовала бесплатная раздача пошаговой стратегии Into The Breach и дополнения Commander Lilith & the Fight for Sanctuary для приключенческого ролевого шутера Borderlands 2.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов