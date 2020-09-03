Последнее дополнение для Borderlands 2 можно скачать бесплатно до 2 октября / фото store.steampowered.com
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store игроки могут получить бесплатно дополнение Commander Lilith & the Fight for Sanctuary для приключенческого ролевого шутера Borderlands 2. Раздача продлится до 2 октября.
Что такое Commander Lilith & the Fight for Sanctuary
Commander Lilith & the Fight for Sanctuary – это последнее, двенадцатое дополнение для Borderlands 2. DLC продолжает сюжет второй части, добавляя в игру новых персонажей, новые локации, врагов и боссов. Дополнение для Borderlands 2 вышло 9 июня 2019.
Скачать DLC для Borderlands 2 бесплатно можно на сайте EGS.
Трейлер Borderlands 2
О чем Borderlands 2
- Borderlands 2 – это вторая часть приключенческого ролевого шутера от студии Gearbox.
- Действия сиквела развиваются спустя пять лет после событий оригинала.
- Главный антагонист по прозвищу Красавчик Джек присвоил себе заслуги Искателей Хранилища, получил контроль над корпорацией "Гиперион" и объявил себя диктатором Пандоры.
- Четверке новых главных героев предстоит бросить вызов Джеку.
- Сиквел Borderlands вышел в 2012 году на PS3, Xbox 360 и ПК. В 2015 году его выпустили на PS4 и Xbox One, а в 2019 – на Nintendo Switch.