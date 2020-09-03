Получить бесплатно последнее DLC для второй части приключенческого ролевого шутера от Gearbox можно будет до 2 октября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store игроки могут получить бесплатно дополнение Commander Lilith & the Fight for Sanctuary для приключенческого ролевого шутера Borderlands 2. Раздача продлится до 2 октября.

Что такое Commander Lilith & the Fight for Sanctuary

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary – это последнее, двенадцатое дополнение для Borderlands 2. DLC продолжает сюжет второй части, добавляя в игру новых персонажей, новые локации, врагов и боссов. Дополнение для Borderlands 2 вышло 9 июня 2019.

Скачать DLC для Borderlands 2 бесплатно можно на сайте EGS.

Трейлер Borderlands 2

О чем Borderlands 2

Borderlands 2 – это вторая часть приключенческого ролевого шутера от студии Gearbox.

Действия сиквела развиваются спустя пять лет после событий оригинала.

Главный антагонист по прозвищу Красавчик Джек присвоил себе заслуги Искателей Хранилища, получил контроль над корпорацией "Гиперион" и объявил себя диктатором Пандоры.

Четверке новых главных героев предстоит бросить вызов Джеку.

Сиквел Borderlands вышел в 2012 году на PS3, Xbox 360 и ПК. В 2015 году его выпустили на PS4 и Xbox One, а в 2019 – на Nintendo Switch.

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Автор: Сергей Коршунов