Последнее дополнение для Borderlands 2 можно скачать бесплатно до 2 октября / фото store.steampowered.com

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store игроки могут получить бесплатно дополнение Commander Lilith & the Fight for Sanctuary для приключенческого ролевого шутера Borderlands 2. Раздача продлится до 2 октября.

Что такое Commander Lilith & the Fight for Sanctuary

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary – это последнее, двенадцатое дополнение для Borderlands 2. DLC продолжает сюжет второй части, добавляя в игру новых персонажей, новые локации, врагов и боссов. Дополнение для Borderlands 2 вышло 9 июня 2019.

Скачать DLC для Borderlands 2 бесплатно можно на сайте EGS.

Трейлер Borderlands 2

О чем Borderlands 2

  • Borderlands 2 – это вторая часть приключенческого ролевого шутера от студии Gearbox.
  • Действия сиквела развиваются спустя пять лет после событий оригинала.
  • Главный антагонист по прозвищу Красавчик Джек присвоил себе заслуги Искателей Хранилища, получил контроль над корпорацией "Гиперион" и объявил себя диктатором Пандоры.
  • Четверке новых главных героев предстоит бросить вызов Джеку.
  • Сиквел Borderlands вышел в 2012 году на PS3, Xbox 360 и ПК. В 2015 году его выпустили на PS4 и Xbox One, а в 2019 – на Nintendo Switch.

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Автор: Сергей Коршунов