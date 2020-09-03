Скачать игру можно в Epic Games Store до 10 сентября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая раздача игр. В этот раз пользователи могут скачать бесплатно пошаговую стратегию Into The Breach. Акция продлится до 10 сентября.

Трейлер Into The Breach

Скачать бесплатно Into The Breach можно здесь.

О чем Into The Breach

Into The Breach – это пошаговая стратегия от студии Subset Games.

В стратегии игрок управляет отрядом боевых мехов, которые защищают планету от нашествия гигантских монстров-кайдзю.

Миссии в игре генерируются случайным образом. Локации похожи на шахматную доску с различным ландшафтом – 8 на 8 клеток. Игроку нужно продержаться пять ходов и не допустить уничтожение объектов, в котором люди прячутся от монстров.

На сражения в Into The Breach влияют не только действия игрока и противников, но и различные природные катаклизмы.

Игра вышла в 2018 году на ПК.

На агрегаторе рецензий Metacritic у Into The Breach 90 баллов от критиков и 7,7 баллов от игроков.

Напомним, до 2 октября в Epic Games Store можно получить бесплатно дополнение Commander Lilith & the Fight for Sanctuary для приключенческого ролевого шутера Borderlands 2. Это DLC продолжает сюжет второй части, добавляя в игру новых персонажей, новые локации, врагов и боссов.

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Автор: Сергей Коршунов