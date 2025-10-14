Результаты проверки оказались неутешительными - один творог содержит вредные добавки.

Умение проверять состав магазинных продуктов пригодится каждому. К сожалению, не все товары из супермаркета являются качественными. Даже продукция с пометкой "сделано по ГОСТу" может оказаться фальшивкой.

Некоторые недобросовестные производители подделывают молочку. Есть несколько способов, как проверить творог на натуральность в домашних условиях. Для этого не нужно никакое дорогое оборудование.

Как определить что творог плохой с помощью йода

Проверять продукт на наличие добавок украинцев научила пользовательница TikTok Nutriellaa из Харькова. Автор купила две марки молочки - нежирный творог "ЗвениГора" и 10%-ный "Хуторок".

Первая проверка - на наличие крахмала. Его вмешивают в молочку для увеличения веса и экономии на производстве. Вот как проверить, настоящий ли творог - нужно капнуть на него несколько капель йода и подождать пару минут. Если продукт остался коричневым, то всё в порядке, а если посинел - добавлен крахмал.

Как показала Nutriellaa, образец "ЗвениГора" успешно прошел тест. А вот "Хуторок" оказался подделкой, поскольку быстро стал синим. В составе наличие крахмала не указано, что является обманом потребителя.

Может показаться, что в добавлении крахмала нет ничего страшного. Однако у людей с целиакией (непереносимостью глютена) такая добавка вызывает проблемы с желудком. То же самое касается диабетиков - крахмальные изделия повышают уровень сахара в крови. Таким образом покупатель подвергает себя опасности и даже не предупрежден об этом.

Как проверить творог кипятком

Второй способ состоит в растворении в горячей воде. Этот метод поможет понять, как отличить творог от пальмового масла.

Блогер подготовила два стакана с кипятком и добавила в каждый по ложке творога. Эксперимент показал, что продукт марки "ЗвениГора" сразу начала опускаться на дно, а вода с "Хуторком" помутнела. Через три минуты в первом стакане вся творожная масса упала вниз, а во втором поднялась.

Nutriellaa объяснила должен ли творог растворяться в воде. Если продукт качественный, то он не смешивается с жидкостью и сразу оседает. А при наличии вредных трансжиров всплывает в виде "шапки". Дело в том, что жиры легче воды, поэтому образуют пленку на поверхности.

Это значит, что творог "Хуторок" содержит пальмовое масло или другие трансжиры, о чем проихводитель не предупреждает в составе. А марка "ЗвениГора" прошла эксперимент.

Автор видео отметила иронию - поддельный сыр содержал пометку "ГОСТ", а настоящий - нет. Вот почему покупателям не стоит слепо доверять надписям на упаковке.

Ранее украинка также рассказывала, как проверить сметану на крахмал.

