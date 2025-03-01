AMD работает над новым быстрым процессором, скорее всего он предназначен для Steam Deck 2

Чип получил кодовое название AERITH Plus.

В документах AMD замечен новый процессор AMD AERITH Plus, который может использоваться в Steam Deck 2.

AERITH - это кодовое имя процессора, используемого в оригинальном Steam Deck, он основан на архитектуре Zen 2, имеет 4 ядра и 8 потоков. Новый AERITH Plus, судя по утечке, получил заметно более высокие тактовые частоты и увеличенный TDP. Максимальная частота CPU возросла до 3,8 ГГц, что на 300 МГц выше, чем у оригинального AERITH (3,5 ГГц). Кроме того, верхний предел TDP увеличился с 15 Вт до 20 Вт.

Что касается графической части, iGPU может работать на частоте до 1,8 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у RDNA 2 iGPU в текущем Steam Deck. Ожидается, что новый чип получит поддержку RDNA 3.5, что значительно повысит производительность. Также подтверждена поддержка памяти Samsung LPDDR5X с частотой 8533 MT/s, что является существенным обновлением по сравнению с 6400 MT/s в оригинальном Steam Deck.

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