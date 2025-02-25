Konami опубликовала системные требования для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Как и в Indiana Jones and The Great Circle и DOOM: The Dark Ages, для игры нужна аппаратная поддержка трассировки лучей.
В остальном требования не шокируют: для минимальных настроек хватит связки AMD Ryzen 5 3600 и RTX 2060 Super, а для высоких нужна будет RTX 3080.
Однако нужно отметить, что в требованиях не упоминаются видеокарты AMD. Это не значит, что игра не будет на них работать, но чтобы оценить их производительность нужно дождаться релиза.
Минимальные требования
- ОС: Windows 10, Windows 11 (требуется 64-битная ОС)
- Процессор: Intel i5 8600 или AMD Ryzen 5 3600
- ОЗУ: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: RTX 2060 Super (или новее)
- DirectX: Версия 12
- Хранилище: 100 ГБ
- Дополнительно: Рекомендуется SSD
Рекомендуемые требования
- ОС: Windows 10, Windows 11 (требуется 64-битная ОС)
- Процессор: Intel i7 8700K или AMD Ryzen 5 3600
- ОЗУ: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: RTX 3080 (или новее)
- DirectX: Версия 12
- Хранилище: 100 ГБ
- Дополнительно: Рекомендуется SSD
Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.
Ранее мы рассказывали, что Konami продолжила контракт с Bloober Team и теперь польская команда сделает ещё игру по одной из франшиз Konami. Скорее всего, это будет ещё один ремейк Silent Hill.