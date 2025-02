Релиз ремейка запланирован на 28 августа.

Konami опубликовала системные требования для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Как и в Indiana Jones and The Great Circle и DOOM: The Dark Ages, для игры нужна аппаратная поддержка трассировки лучей.

В остальном требования не шокируют: для минимальных настроек хватит связки AMD Ryzen 5 3600 и RTX 2060 Super, а для высоких нужна будет RTX 3080.

Однако нужно отметить, что в требованиях не упоминаются видеокарты AMD. Это не значит, что игра не будет на них работать, но чтобы оценить их производительность нужно дождаться релиза.

Видео дня

Минимальные требования

ОС: Windows 10, Windows 11 (требуется 64-битная ОС)

Процессор: Intel i5 8600 или AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: RTX 2060 Super (или новее)

DirectX: Версия 12

Хранилище: 100 ГБ

Дополнительно: Рекомендуется SSD

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10, Windows 11 (требуется 64-битная ОС)

Процессор: Intel i7 8700K или AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: RTX 3080 (или новее)

DirectX: Версия 12

Хранилище: 100 ГБ

Дополнительно: Рекомендуется SSD

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Konami продолжила контракт с Bloober Team и теперь польская команда сделает ещё игру по одной из франшиз Konami. Скорее всего, это будет ещё один ремейк Silent Hill.

Вас также могут заинтересовать новости: