Для высоких настроек также понадобится минимум 32 ГБ оперативной памяти.

На прошедшей Xbox Developer Direct стало известно, что новый DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая, игровые журналисты из Gamekult таки не соврали про дату релиза.

Сразу после официального анонса даты выхода, стали известны и системные требования будущего шутера. Из интересного: игра требует обязательной аппаратной поддержки трассировки лучей, то есть на видеокартах младше RTX 20 и Radeon RX 6000. Такое же требование было у Indiana Jones and The Great Circle, ещё одного проекта под издательством Microsoft, похоже, это уже новый стандарт для компании.

Минимальные (1080p, 60 fps, низкие настройки графики)

ОС: Win10 64Bit или Win11 64Bit

Процессор: AMD Zen 2 или Intel 10-го поколения с частотой от 3,2 ГГц, 8 ядрами и 16 потоками или лучше (например, AMD Ryzen 7 3700X или мощнее, Intel Core i7 10700K или мощнее)

Видеокарта: NVIDIA или AMD с поддержкой аппаратной трассировки лучей и 8 ГБ памяти (например, RTX 2060 Super или мощнее, AMD RX 6600 или мощнее)

ОЗУ: 16 ГБ

Место на диске: 100 ГБ NVME SSD

Рекомендуемые (1440p, 60 fps, высокие настройки графики)

ОС: Win10 64Bit или Win11 64Bit

Процессор: AMD Zen 3 или Intel 12-го поколения с частотой от 3,2 ГГц, 8 ядрами и 16 потоками или лучше (например, AMD Ryzen 7 5700X или мощнее, Intel Core i7 12700K или мощнее)

Видеокарта: NVIDIA или AMD с поддержкой аппаратной трассировки лучей и 10 ГБ памяти или лучше (например, RTX 3080 или мощнее, AMD RX 6800 или мощнее)

ОЗУ: 32 ГБ

Место на диске: 100 ГБ NVME SSD

Ультра 4K (2160p, 60 fps, ультра настройки графики)

ОС: Win10 64Bit или Win11 64Bit

Процессор: AMD Zen 3 или Intel 12-го поколения с частотой 3,2 ГГц, 8 ядрами и 16 потоками или лучше (например, AMD Ryzen 7 5700X или мощнее, Intel Core i7 12700K или мощнее)

Видеокарта: NVIDIA или AMD с поддержкой аппаратной трассировки лучей и 16 ГБ памяти или лучше (например, NVIDIA RTX 4080 или мощнее, AMD RX 7900XT или мощнее)

ОЗУ: 32 ГБ

Место на диске: 100 ГБ NVME SSD

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что DOOM: The Dark Ages будет использовать трассировку лучей для улучшения геймплея.

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