Ещё один совместный проект может выйти к 2028 году.

Разработчики Slilent Hill 2 Remake из Bloober Team объявила о продолжении сотрудничества с Konami: студия подписала новый контракт на разработку игры по одной из франшиз японского издателя.

Предыдущее партнёрство было объявлено в 2021 году, а через три года вышел ремейк Сайлент Хилла. Обе стороны остались довольны сотрудничеством и уверены, что фанатов ждут хорошие новости:

"Наше сотрудничество с KONAMI было невероятно плодотворным, и успех SILENT HILL 2 говорит сам за себя. Обмениваясь знаниями и опытом, мы смогли вместе создать высококачественную продукцию. Конечно, сейчас мы не можем раскрыть слишком много деталей, но мы уверены, что фанаты будут в восторге от нашего сотрудничества, как и мы сами".

По слухам, Bloober уже работает над ремейками первой и третьей части Silent Hill. Однако сейчас они на очень ранней стадии разработки.

Видео дня

Также Konami не оставила и основную серию: в этом году компания поделится подробностями сразу о двух новых частях Silent Hill.

Ранее мы рассказывали, что Playstation раньше времени показала трейлер ремейка Metal Gear Solid 3 с датой релиза.

Вас также могут заинтересовать новости: