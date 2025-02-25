Разработчики Slilent Hill 2 Remake из Bloober Team объявила о продолжении сотрудничества с Konami: студия подписала новый контракт на разработку игры по одной из франшиз японского издателя.
Предыдущее партнёрство было объявлено в 2021 году, а через три года вышел ремейк Сайлент Хилла. Обе стороны остались довольны сотрудничеством и уверены, что фанатов ждут хорошие новости:
"Наше сотрудничество с KONAMI было невероятно плодотворным, и успех SILENT HILL 2 говорит сам за себя. Обмениваясь знаниями и опытом, мы смогли вместе создать высококачественную продукцию. Конечно, сейчас мы не можем раскрыть слишком много деталей, но мы уверены, что фанаты будут в восторге от нашего сотрудничества, как и мы сами".
По слухам, Bloober уже работает над ремейками первой и третьей части Silent Hill. Однако сейчас они на очень ранней стадии разработки.
Также Konami не оставила и основную серию: в этом году компания поделится подробностями сразу о двух новых частях Silent Hill.
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