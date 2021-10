По данным инсайдера, вместе с ремастером Bluepoint Games разрабатывает и вторую часть мрачного экшена.

Студия Bluepoint Games, выпустившая менее года назад ремейк Demon's Souls на PlayStation 5, занимается переизданием культовой игры Bloodborne и созданием ее сиквела.

Об этом сообщил экс-глава издания IGN и совладелец студии Lillymo Games Колин Мориарти, который ранее до официального анонса рассказал о самом ремейке Demon's Souls, передает Wccftech.

Кроме того, по словам Мориарти, источником слуха является человек, который до презентации Sony сообщил, что студия Insomniac Games работает над игрой про Росомаху. Позже на PlayStation Showcase 2021 эта информация подтвердилась с анонсом игры Marvel's Wolverine.

Сама же Bluepoint Games на днях была куплена компанией Sony, и стала одной из внутренних студий PlayStation. Несмотря на то, что и Bloodborne, и Demon's Souls разрабатывала студия FromSoftware, права на эти игры принадлежат Sony, как издателю. Так что слух о потенциальном ремейке Bloodborne от Bluepoint Games похож на правду, учитывая, что ранее студия занималась в основном переизданиями.

С другой стороны, во время анонса покупки Bluepoint Games, глава студии Марко Траш сообщил, что PlayStation Studios компания займется созданием "оригинального контента". О какой именно игре шла речь, он не уточнил.

Напомним, помимо ремейка Demon's Souls для PS5 студия Bluepoint Games работала над сборником обновленных версий God of War и God of War II для PS3, портированием Titanfall на Xbox 360, созданием ремастеров Gravity Rush и сборника Uncharted: The Nathan Drake Collection для PS4, а также переизданием Shadow of the Colossus.

Автор: Сергей Коршунов