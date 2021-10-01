Менее чем за год после релиза переиздание легендарной Demon's Souls на PlayStation 5 разошлось тиражом в 1,4 миллиона копий.

Sony объявила о покупке студии Bluepoint Games, ответственной за создание свежего ремейка Demon's Souls, который менее чем за год после релиза на PlayStation 5 разошелся тиражом в 1,4 миллиона копий.

О сделке, не называя сумму, сообщил глава PlayStation Studios Хермен Хюльст в блоге компании.

"Никто из вас не ожидал этой сделки", – добавил Хюльст на своей странице в Твиттере.

Так глава PlayStation Studios пошутил над тем, как в июне этого года под новостью о приобретении студии Housemarque в японском блоге PlayStation опубликовали логотип разработчиков ремейка Demon's Souls.

Сами же Bluepoint Games поблагодарили фанатов за поддержку и сообщили, что рады стать частью внутренних студий PlayStation.

"Остин, штат Техас, был домом для студии Bluepoint с момента ее основания в 2006 году, а сейчас наша команда насчитывает почти 70 сверхталантливых творческих людей и при этом продолжает расширяться. Хотя за последние 15 лет студия значительно выросла в масштабах, наши принципы остаются прежними – мы стремимся выходить за рамки возможного и создавать игры высочайшего качества, получая удовольствие от процесса. Это позволило нам добиться успеха, и мы очень рады, что PlayStation Studios разделяет схожие принципы и видение", – подчеркнул президент Bluepoint Games Марко Траш.

В интервью изданию IGN глава Bluepoint Games рассказал, что во время работы над переизданием сборника God of War Collection в студии было всего 15 человек. Сейчас же команда выросла до 70 сотрудников, а в разработке ремейка Demon's Souls было задействовано 95 человек, включая аутсорсеров.

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Переговоры о покупке стороны начала вести активно после релиза ремейка Demon's Souls. По словам Марко Траша, сделка позволила Bluepoint Games работать совместно с Sony "без лишней бюрократии". Глава студии рассказал, что благодаря сотрудничеству с Sony у разработчиков, к примеру, была возможность нанять Лондонский симфонический оркестр для записи саундтрека к Demon's Souls.

Теперь в составе PlayStation Studios компания Bluepoint займется разработкой "оригинального контента". Имеется ввиду новый IP (интеллектуальная собственность) или же новый ремейк – неясно. Так как в студии считают ремейки также отчасти "оригинальным контентом". А Герман Хюльст в интервью IGN пояснил, что данная сделка поможет Bluepoint "сосредоточиться на своих играх, и на том, что у них получается лучше всего".

За свою историю Bluepoint Games разработала следующие проекты:

God of War Collection – сборник обновленных версий God of War и God of War II для PS3;

Titanfall – портирование игры для Xbox 360;

Gravity Rush – ремастер для PS4;

Uncharted: The Nathan Drake Collection – ремастер трилогии Uncharted для PS4;

Shadow of the Colossus – сначала игру портировали с PS2 на PS3, а позже выпустили ремейк для PS4;

Demon's Souls – ремейк для PlayStation 5.

Напомним, ремейк Demon’s Souls вышел 12 ноября 2020 года только на PlayStation 5. Игру восторженно приняла как пресса, так и поклонники. На агрегаторе Metacritic у ремейка 92 балла от СМИ и 8 баллов из 10-ти от игроков.

Автор: Сергей Коршунов