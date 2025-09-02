По словам Майка Бута, новая игра вберёт в себя всё, что сделало Left 4 Dead особенной.

Один из создателей Left 4 Dead Майк Бут объявил, что работает над новым кооперативным шутером на четырёх игроков.

В своём сообщении на Reddit он отметил, что проект будет опираться на идеи, сделавшие Left 4 Dead успешным: командная работа, напряжение и высокая реиграбельность.

Название игры и детали концепта он пока не раскрыл, но подчеркнул, что хочет развить кооперативную формулу "в направлениях, которые давно интересовали".

Игра создаётся в Bad Robot Games - игровом подразделении студии Джей Джея Абрамса, основанном в 2018 году. Проект находится на раннем этапе разработки, но уже планируются плейтесты для ограниченного числа участников. Желающие могут записаться в лист ожидания.

