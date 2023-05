Naughty Dog смогла передать смысл важной сцены даже через малозаметный подтекст.

The Last of Us Part II справедливо считается одной из самых продуманных и отполированных игр. Это касается и мелких деталей, которых в проекте очень много. Фанаты до сих пор находят неочевидные взаимодействия с окружением или уникальные анимации для конкретных ситуаций. А недавно один из пользователей обнаружил деталь, демонстрирующую сюжетную глубину экшена. Студия Naughty Dog с помощью скрытого подтекста подчеркнула важность одной из сцен и передала эмоции персонажа. Однако следует знать, что далее в материале следуют спойлеры.

После убийства Джоэла по сюжету показывается сцена с Элли на его могиле. Девушка находится в депрессии из-за потери самого близкого человека. Главный герой первой части успел стать для нее отцом, и видеть его гибель собственным глазами было невыносимо больно. А еще Элли не успела сказать Джоэлу, что простила его за поступок в лечебнице из финала The Last of Us.

Все эти эмоции девушки разработчики выразили через одну маленькую деталь — голубые гортензии. Небольшой букет упомянутых цветов девушка поставила в вазу на могиле Джоэла. Посетитель форума Reddit под псевдонимом Hrvycc решил узнать, что символизируют голубые гортензии. И как выяснилось, они передают сожаление, извинение и прощение.

The Last of Us Part II — основные подробности

Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.

The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.

