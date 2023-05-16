The Last of Us Part II справедливо считается одной из самых продуманных и отполированных игр. Это касается и мелких деталей, которых в проекте очень много. Фанаты до сих пор находят неочевидные взаимодействия с окружением или уникальные анимации для конкретных ситуаций. А недавно один из пользователей обнаружил деталь, демонстрирующую сюжетную глубину экшена. Студия Naughty Dog с помощью скрытого подтекста подчеркнула важность одной из сцен и передала эмоции персонажа. Однако следует знать, что далее в материале следуют спойлеры.
После убийства Джоэла по сюжету показывается сцена с Элли на его могиле. Девушка находится в депрессии из-за потери самого близкого человека. Главный герой первой части успел стать для нее отцом, и видеть его гибель собственным глазами было невыносимо больно. А еще Элли не успела сказать Джоэлу, что простила его за поступок в лечебнице из финала The Last of Us.
Все эти эмоции девушки разработчики выразили через одну маленькую деталь — голубые гортензии. Небольшой букет упомянутых цветов девушка поставила в вазу на могиле Джоэла. Посетитель форума Reddit под псевдонимом Hrvycc решил узнать, что символизируют голубые гортензии. И как выяснилось, они передают сожаление, извинение и прощение.
The Last of Us Part II — основные подробности
- Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.
- The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.
- The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.